Top Gun Maverick, Tom Cruise trionfa con un miliardo di dollari d'incassi!

Tom Cruise sta per compiere 60 anni e non c'è regalo migliore per una star di Hollywood dell'affetto del pubblico: senza streaming e senza Marvel, Top Gun Maverick ha superato il tetto del miliardo di dollari d'incasso mondiale!

E ce l'ha fatta: Top Gun Maverick ha superato il miliardo di dollari d'incassi mondiali. Per la precisione, Boxofficemojo riporta 1.006.000.000: un numero che rende questo seguito, interpretato come il prototipo di 36 anni fa dall'immarcescibile Tom Cruise, il più grande successo di pubblico della sua carriera, per una celebrazione trionfale della sua professionalità, alla vigilia dei suoi 60 anni (l'attore li compirà il 3 luglio). Un regalo di compleanno che di certo tante altre star farebbero carte false per assicurarsi. Il film di Joseph Kosinski detiene comunque altri record. Leggi anche Top Gun Maverick, Tom Cruise ringrazia chi è andato a vederlo

Top Gun Maverick, il record per Tom Cruise e per il cinema