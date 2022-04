Top Gun: Maverick poteva durare 800 minuti

News Cinema

Top Gun: Maverick, che riporta Tom Cruise a interpretare Pete "Maverick" Mitchell, è stato un film molto impegnativo da portare a termine, tanto che Joseph Kosinski ha raggiunto le 800 ore di girato.

I fortunati che andranno al Festival di Cannes 2022 avranno il piacere di vedere Tom Cruise fare il red carpet del Palais des Festivals (la famosa montée des marches) e soprattutto potranno gustarsi Top: Gun Maverick comodamente seduti in una delle favolose sale della manifestazione cinematografica. Gli altri aspetteranno pazientemente il 25 maggio.

Che apparteniate alla prima o alla seconda categoria di spettatori della prodezze di Tom, sappiate che Joseph Kosinski aveva e ha ancora in serbo per voi molto più footage di quello che vedrete magnificamente montato, perché il regista ha totalizzato ben 800 ore di girato.

800 ore di girato: come mai?

Ma perché Joseph Kosinski ha tenuto accesa la macchina da presa per 800 ore? E’ stato lui stesso a spiegarlo, tirando in ballo i tre lunghissimi capitoli di una celebre trilogia:

In una giornata di 12, 14 ore di lavoro, potevamo tirar fuori 30 secondi di buon materiale girato. Ci siamo arrivati con un gran dispendio di energie. Ci è voluto molto tempo per ottenere tutto ciò che desideravamo. Mesi e mesi di riprese aeree. Abbiamo raggiunto un totale equivalente ai tre film del Signore degli Anelli messi insieme, e cioè, almeno credo, 800 ore.

Gli attori di Top Gun: Maverick a scuola di cinema

Se Kosinski è arrivato in sala di montaggio con 800 ore di girato, non dipende solo dalle complesse sequenze aeree, ma dal fatto che gli attori hanno dovuto imparare il mestiere di regista, cameraman, direttore della fotografia, eccetera. La ragione? Nemmeno una troupe leggera riusciva a entrare nell'angusto spazio delle cabine di pilotaggio. A questo proposito Tom Cruise ha raccontato a Empire:

Abbiamo dovuto istruire gli attori sulle luci, la fotografia e il montaggio. Ho dovuto spiegare loro come accendere e spegnere le telecamere e qualcosa sulle inquadrature e sugli obiettivi. Il tempo a disposizione per le riprese all'interno degli aerei non era illimitato. Se duravano 20-30 minuti, dovevo essere certo di ottenere ciò che volevamo.

In Top Gun: Maverick, Tom Cruise è di nuovo Pete "Maverick" Mitchell, che impartisce lezioni di volo ai giovani piloti della scuola Top Gun. Fra questi c'è Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller), figlio del compianto Nick "Goose" Bradshaw di Top Gun. Nel cast anche Jon Hamm, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Ed Harris.