Top Gun Maverick, Miles Teller dice addìo a uno degli istruttori, Chuck Coleman

News Cinema

In un incidente durante un'acrobazia è morto Chuck Coleman, l'istruttore di volo per tutto il cast di Top Gun Maverick. Miles Teller ha voluto ricordarlo con un messaggio e qualche foto su X.

Se siete tra il pubblico che ha decretato il grande successo di Top Gun: Maverick, dovreste anche sapere che la maggior parte delle acrobazie in cielo è stata eseguita sul serio, senza effetti visivi: se il cast è stato addestrato a dovere per gestire quelle difficili riprese, ciò si deve anche all'impegno di persone importanti dietro le quinte, come il pilota Chuck Coleman, che ha disgraziatamente perso la vita il 21 ottobre in seguito a un incidente durante un'acrobazia. Miles Teller, protagonista del film con Tom Cruise, ha voluto ricordarlo con un post su X. Leggi anche Top Gun 3, Glen Powell conferma il suo ritorno: "Un jet mi aspetta" Top Gun: Maverick: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chuck Coleman, l'uomo dietro alle acrobazie di Top Gun: Maverick, ricordato da Miles Teller

Durante un'esibizione aerea finita male, al Las Cruces Air and Space Expo ha perso la vita il pliota Charles Thomas "Chuck" Coleman, istruttore di volo per tutto il cast di Top Gun: Maverick. La notizia ha colpito molto Miles Teller, che nel film di Joseph Kosinski con Tom Cruise interpretava il figlio di Goose, "Rooster". Per ottenere il livello di realismo voluto, Cruise e Kosinski hanno imposto che si imparasse sul serio a stare lì in alto nei cockpit dei jet, e Coleman è stato uno degli istruttori che si è fatto carico delle paure, degli entusiasmi e dei malori del cast. Costato sotto i 180 milioni (fonte Variety), una cifra che molti ritenevano una scommessa pericolosa per un sequel apparentemente fuori tempo massimo, Top Gun Maverick ha totalizzato un colossale miliardo e mezzo di dollari al boxoffice mondiale. È accaduto anche per merito di persone dietro le quinte come Chuck, che viene ora ricordato così da Teller nel suo tweet.





RIP Chuck Coleman. Chuck è stato il nostro istruttore di volo per le acrobazie, fondamentale nella nostra preparazione per Top Gun Maverick. Era un ingegnere aerospaziale, pilota per spettacoli in alta quota e per test, nonché nostro amico e alleato. Chuck era un tipo molto alla mano, ci sentivamo sempre a nostro agio quando metteva a nostra disposizione la sua esperienza. Era gentile, umile e curioso verso gli altri e il mondo in cui viviamo. Se n'è andato troppo presto, ma il suo contributo vivrà per sempre. Grazie per i ricordi, Chuck.