Top Gun Maverick: ecco perché non c’è Kelly McGillis alias Charlotte

In Top Gun: Maverick l'interesse amoroso di Pete "Maverick" Mitchell è Penny Benjamin (Jennifer Connelly) e non più Charlotte Blackwood. A spiegarci il perché è l'attrice che in Top Gun interpretava quest'ultima: Kelly McGillis.

Quando abbiamo saputo che Top Gun: Maverick stava diventando realtà, ci siamo chiesti come mai, tornando in scena tanto il Pete "Maverick" Mitchell di Tom Cruise quanto l'Iceman di Val Kilmer, nel film non ci fosse traccia dell'astrofisica Charlotte "Charlie" Blackwood di cui il protagonista si innamorava riamato.

Se ricordate bene, a interpretare questo personaggio femminile era Kelly McGillis, mentre nel sequel troviamo Tom Cruise accanto a Jennifer Connelly alias Penny Benjamin, la proprietaria del bar per piloti che Pete e i suoi allievi Top Gun frequentano. Chi conosce a memoria le battute di Top Gun sa, tra l'altro, che il personaggio veniva nominato nel film da Goose, migliore amico di Maverick e padre di Brady Bradshaw, il personaggio che nel sequel ha il volto di Miles Teller. Ma non divaghiamo, perché ci interessa sapere la ragione dell'assenza di Charlie. A spiegarlo ci ha pensato la stessa Kelly McGillis.

Kelly McGillis svela la ragione del suo mancato ritorno in Top Gun: Maverick

Innanzitutto dobbiamo precisare che già diverso tempo fa Joseph Kosinski aveva annunciato che nessuno dei personaggi femminili di Top Gun avrebbe fatto capolino in Top Gun: Maverick. Il regista voleva distaccarsi almeno un po’ dall’originale, e di qui la decisione di introdurre nuovi personaggi. Sembra inoltre che Tom Cruise abbia impiegato un'eternità a convincere Joseph a riportare in scena Val Kilmer. Kelly McGilis, però, è convinta che in realtà il motivo sia un altro, e precisamente una parolina di tre lettere che per le attrici è spesso causa di poco lavoro. La parolina è età, e quella dell'attrice che in Witness - Il testimone faceva innamorare Harrison Ford è 64 anni (contro i 51 di Jennifer Connelly). Ma cosa avrebbe detto Kelly? Ecco le sue tristi parole, che sono state pronunciate addirittura nel 2019:

Sono vecchia, sono grassa e dimostro esattamente l’età che ho. Ma la faccenda non si esaurisce qui. Preferisco di gran lunga sentirmi a mio agio con me stessa, per l'età che ho, piuttosto che inseguire tutti quegli altri valori.

Kelly McGillis, a cui vorremmo dire che a 64 anni non si è anziani, non si vuole insomma atteggiare a ragazza. No che Tom Cruise lo faccia, intendiamoci, ma né lui né il suo personaggio dimostrano 60 anni, e quindi chissà se richiamare Charlie si sarebbe rivelata una mossa vincente.

Ricordiamo che l’altro personaggio femminile importante di Top Gun era Carole Bradshaw, moglie del compianto Nick "Goose" Bradshaw e mamma di Bradley Bradshaw. La impersonava Meg Ryan.

Top Gun: Maverick arriverà nelle nostre sale il 25 maggio. Insieme agli attori sopracitati vedremo Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman.