Tony Lo Bianco: addio all'attore italo-americano de Il braccio violento della legge e I killer della luna di miele

A 87 anni è morto l'attore italo-americano Tony Lo Bianco, il trafficante de Il braccio violento della legge e protagonista dello splendido I killer della luna di miele.

E' morto nella sua fattoria del Maryland dopo una lunga battaglia contro il cancro, l'attore italo-americano di seconda generazione Tony Lo Bianco, newyorkese. Aveva 87 anni e ha seguito di quasi un anno William Friedkin che, assieme a Leonard Kastle che lo diresse nello splendido I killer della luna di miele, ne aveva lanciato la carriera, scegliendolo come interprete del narcotrafficante Sal Boca, nemesi di Popeye Doyle, nel film premio Oscar Il braccio violento della legge. Ma la carriera di Tony Lo Bianco, molto legato all'Italia, paese di origine dei suoi genitori, non si esaurisce certo qua. Noi avevamo avuto occasione e il piacere di incontrarlo qualche anno fa quando ci invitò alla Sala Umberto di Roma alla prima del suo spettacolo "The Little Flower", sul celebre sindaco newyorkese Fiorello LaGuardia, per cui aveva una profonda ammirazione, da lui scritto, diretto e interpretato. Molto attivo nella causa dei veterani, per anni aveva partecipato ai loro eventi e ne scriveva nella sua newsletter. Era un attore di enorme talento, che forse avrebbe meritato più attenzione da parte della critica, anche se, almeno per la sua attività teatrale, non gli sono mancati i riconoscimenti.

La vita e la carriera di Tony LoBianco

Prima di iniziare a recitare a teatro, dove è stato attivo a Broadway per tutti gli anni Sessanta, Tony LoBianco era un boxeur piuttosto quotato. Scritturato in tv in vari ruoli che mettevano in risalto le sue origini, è stato di volta in volta detective o criminale e in Get Smart, la spassosa serie di Mel Brooks, interpretò un agente del Kaos. Tra i telefilm a cui ha partecipato negli anni Sessanta ci sono Hawk l'indiano, N.Y.P.D., Love of Life. Al cinema arriva nel 1970, interpretando con gelida accuratezza il vero serial killer Ray Fernandez, che con la complicità della moglie Martha Beck seduce e uccide donne vedove, in I killer della luna di miele di Leonard Kastle, uno dei film più validi mai realizzati su un fenomeno criminale che diventerà un must dei thriller molti anni dopo. Così come Il braccio violento della legge, capostipite del poliziesco moderno, dove William Friedkin gli offre il ruolo del boss Salvatore "Sal" Boca, al centro del narcotraffico su cui indagano Popeye Doyle e il suo partner. Seguono molti ruoli da caratterista in film come Serpico e Squadra Speciale del produttore del Braccio violento della legge Philip D'Antoni, al fianco di Roy Scheider. In tv appare in Le strade di San Francisco e Sulle strade della California, ma anche nel Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, dove è Quintilius. Al cinema lo troviamo con Sylvester Stallone in F.I.S.T., Una strada chiamata domani di Robert Mulligan, con Paul Sorvino e Richard Gere e sfrutta il suo passato da pugile interpretando Rocky Marciano nell'omonimo tv movie. Sono tantissimi i suoi crediti: lavora con Giuliano Montaldo nel suo storico Marco Polo televisivo, è nella commedia con Clint Eastwood e Burt Reynolds Per favore... non salvarmi più la vita. Ha ruoli nel reboot della serie Ai confini della realtà, in Police Story, Night Heat, ne La romana di Giuseppe Patroni Griffi, La signora in giallo e tantissime altre serie e telefilm. Al cinema lo troviamo ancora in Il giurato, ha il ruolo del generale Loi in Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni di Ferdinando Vicentini Orgnani, ha un piccolo ruolo in Nixon - Gli intrighi del potere. La sua ultima apparizione, nel 2022, è nel film di Ray Romano Somewhere in Queen. Tony Lo Bianco lascia la terza moglie, Alyse, sposata nel 2015 e che gli è stata accanto fino alla fine.