Al Giffoni Film Festival 2025 si parla anche dei primi amori in Tomorrow I'll Be Brave, film in concorso per la sezione Elements +10.

Innamorarsi può fare paura, ma l’amore cela tantissime sfumature, ancor di più se si tratta del primo. Karl, protagonista di Tomorrow I'll Be Brave, scopre che l’amore non segue logica e che, se avesse potuto scegliere di chi innamorarsi, non avrebbe mai puntato a Lea. Frequentano la stessa scuola, ma Lea è molto più alta di lui, il che mina tutte le sue sicurezze. Ed è parlando d’amore che il regista Bernd Sahling ha realizzato Tomorrow I'll Be Brave, film in concorso nella sezione Elements +10 al Giffoni Film Festival 2025.

Tomorrow I'll Be Brave, il primo amore non ha filtri: tutto sul film in concorso al Giffoni Film Festival 2025

Karl è un ragazzino appassionato di fotografia analogica e, dipendesse da lui, guarderebbe costantemente il mondo attraverso la sua lente. Quando, però, s’innamora di Lea, compagna di scuola, capisce che non tutto può passare attraverso un filtro. Suo fratello Tom, musicista dilettante e più grande di lui, gli suggerisce di approfittare del poco tempo rimasto a disposizione per catturare l’attenzione di Lea. L’anno prossimo cambieranno scuola, quindi conosceranno nuove persone e potrebbe non avere più l’occasione di fare colpo. Così la invita nella sua piccola camera oscura improvvisata a casa e Lea sembra apprezzare. Ma la vera occasione per Karl arriva con un’ultima gita scolastica: riuscirà a conquistarla? Destino vuole che i compagni di classe debbano realizzare un cortometraggio intitolato proprio Innamorarsi.

Il giovane protagonista è Jonathan Köhn, che interpreta Karl. Lea, invece, ha le fattezze di Cheyenne Aaliyah Roth. In merito al film, il regista ha spiegato perché ha scelto come tema proprio il primo innamoramento: “Il primo amore non si scorda mai. Non possiamo decidere di chi ci innamoreremo per la prima volta. Non c’è un orologio che decida quando o per quanto tempo accadrà. Non c’è esperienza che ci insegni come comportarci. L’unica cosa che possiamo fare è accettare la nuova situazione e trarne il meglio”.