Tomb Raider 2: che fine ha fatto? Alicia Vikander risponde

Alicia Vikander aggiorna i fan sul Tomb Raider 2 che avrebbe dovuto interpretare: a che punto è la preparazione del lungometraggio? Cosa sta succedendo?

Che fine ha fatto Tomb Raider 2, il sequel dell'adattamento del celebre videogioco, con Alicia Vikander nei panni di Lara Croft? In origine sarebbe dovuto uscire nel marzo 2021, ma all'arrivo della pandemia le cose si complicarono. In un'intervista a Entertainment Weekly è stata proprio Alicia a spiegare quale sia la situazione e perché non abbiamo saputo più nulla del film scritto e diretto da Misha Green. Leggi anche Irma Vep: Alicia Vikander nel teaser trailer della serie HBO presentata a Cannes

Tomb Raider 2 sospeso dopo l'acquisizione della MGM da parte di Amazon

Nel maggio del 2021 la regista Misha Green aveva condiviso sui social la copertina della prima stesura di Tomb Raider: Obsidian, il copione del suo Tomb Raider 2. Il film avrebbe visto ancora una volta protagonista Alicia Vikander, dopo il Tomb Raider del 2018, diretto da Roar Uthaug. È evidente che, a oltre un anno di distanza, tutto sembra arenato. Alicia ha detto a Entertainment Weekly:

Dopo l'acquisizione della MGM da parte di Amazon, non ho saputo più nulla. Ora è una questione di strategie commerciali. Diciamo che Misha e io siamo pronte, ma a essere onesta la cosa non è nelle nostre mani.