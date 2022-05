Irma Vep: Alicia Vikander nel teaser trailer della serie HBO presentata a Cannes

News Serie TV

Il drama si basa sull'omonimo film del 1996 del regista francese Olivier Assayas.

Tra le anteprime seriali che stanno trovando spazio, in questi giorni, nel programma del Festival di Cannes c'è anche quella di Irma Vep, la serie di HBO basata sull'omonimo film di Olivier Assayas, coinvolto in prima persona anche in questo nuovo progetto. In attesa della proiezione dei primi tre episodi, prevista per domani, guardate qui sotto il primo teaser trailer con una magnifica Alicia Vikander.

La trama di Irma Vep

In Irma Vep, Vikander interpreta Mira, una star del cinema americano che, disillusa dalla sua carriera e reduce da una rottura, si reca in Francia per interpretare il personaggio di Irma Vep in un remake di "Les Vampires", un classico del cinema francese. Sullo sfondo di un thriller poliziesco, Mira lotta mentre realizza che i confini tra la sua vita e quella del personaggio che interpreta diventano sempre più labili. La serie, ci dice HBO (dove debutterà il prossimo 6 giugno), "mostrerà il terreno incerto che si trova al confine tra finzione e realtà, artificio e autenticità, arte e vita".

Il cast

Recitano in Irma Vep anche Vincent Macaigne come René Vidal; Jeanne Balibar nel ruolo di Zoe; Devon Ross come Regina; Lars Eidinger nel ruolo di Gottfried; Vincent Lacoste in quello di Edmond Lagrange; Nora Hamzawi come Carla; Adria Arjona nella parte di Laurie; Carrie Brownstein nel ruolo di Zeld; Tom Sturridge come Eamonn; Byron Bowers come Herman; Fala Chen nel ruolo di Cynthia Keng; Hippolyte Girardot in quello di Robert Danjou; Alex Descas nella parte di Gregory Desormeaux e Antoine Reinartz come Jeremie.

Vikander è coinvolta anche come produttrice esecutiva insieme ad Assayas e a Sylvie Barthet, Ashley Levinson, Kevin Turen, Stuart Manashil, Ravi Nandan, Hallie Sekoff e il creatore di Euphoria Sam Levinson.