Tom Holland poteva essere un giovane James Bond 007?

Tom Holland, sulla cresta dell'onda grazie a Spider-Man No Way Home, ha rivelato di essersi avvicinato al progetto di un'origin story di James Bond 007. Naufragato. Però da quell'idea...

È in sala con gli incassi record di Spider-Man No Way Home, sarà a febbraio nei panni di Nathan Drake in Uncharted, ma avreste visto Tom Holland nei panni di James Bond 007 in un'origin story del personaggio di Ian Fleming? Proprio no? Alla fine nemmeno lui, almeno stando a quanto ha raccontato in un'intervista con Total Film...

Tom Holland giovane James Bond 007 in un'origin story?

In un'intervista con Total Film, parlando dell'imminente Uncharted (in uscita in Italia il 17 febbraio), Tom Holland ha rivelato che l'idea di costruire per quest'ultimo la storia su una versione giovanile di Nathan Drake è nata da un'altra idea... più importante ma anche proprio per questo più strana da concepire. Ecco le parole di Holland sulla questione:

Ci siamo incontrati con la Sony, dopo o durante Spider-Man Far From Home, per un'idea di un film su un giovane Bond che mi era venuta in mente. Era l'origin story di James Bond. Non aveva proprio senso. Non funzionava. Era il sogno di un ragazzino, non credo che i detentori dei dirittti di Bond fossero particolarmente interessati. [...] Ma l'idea di un film sul giovane Bond ha generato un'altra: raccontare una storia di Nathan Drake come un'origin story, piuttosto che come un'estensione dei giochi. Quella conversazione è proseguita.