Uncharted, Tom Holland nella pazzesca clip dell'aereo

News Cinema

Il film di Uncharted mostra Tom Holland alle prese con un remake di una delle scene più deliranti del videogioco dei Naughty Dog: non è nemmeno il caso di dire "allacciate le cinture", perché non ci sono...

Il 17 febbraio arriverà in sala Uncharted, il film con Tom Holland e Mark Wahlberg basato sull'omonima saga videoludica dei Naughty Dog per la Sony: possiamo mostrarvi una nuova clip del lungometraggio diretto da Ruben Fleischer, dove viene riproposta dal vero la sequenza dell'aereo, una delle scene più visionarie di Uncharted 3 - L'inganno di Drake (2011). Allacciate le cinture... anzi no, qui non ci sono affatto cinture. Magari!





Uncharted, il film con Tom Holland in dirittura d'arrivo

È quindi finalmente a un passo dall'uscita questo film di Uncharted, una vera anima in pena per una decina d'anni di preproduzioni saltate e ripensamenti: alla fine è riuscito a portarlo a termine, non senza problemi sul set a causa della pandemia, il Ruben Fleischer che ha diretto il primo Venom, mentre Tom Holland, nei panni di un ventenne Nathan Drake, si mette qui alla prova più di quanto pensi. Uncharted arriverà in sala sulla scia del successo mastodontico di Spider-Man No Way Home, quindi quando la popolarità dell'attore è alle stelle. Non è sempre detto però che la star di un cinecomic abbia lo stesso traino al di là del personaggio che gli ha dato la fama, anche se in questo caso Holland si muove in un territorio simile di cultura pop, solo in teoria meno antico: è vero che il primo Uncharted: Drake's Fortune vide la luce nel 2007 e Spider-Man è nato negli anni Sessanta, ma è anche vero che la cultura marveliana che No Way Home ha celebrato è di poco più vecchia, avendo le sue radici nello Spider-Man di Sam Raimi del 2002.

Insomma, pur tenendo presente che il boxoffice di No Way Home non sarà replicabile a stretto giro e che diversi fan del gioco avrebbero preferito vedere in azione un Drake più attempato, Uncharted ha carte da giocare.

Qui in basso embeddiamo la sequenza originale del gioco, per consentirvi un paragone. Guarda anche Uncharted, Tom Holland e Mark Wahlberg in un backstage sul set