Tom Holland in trattative per il prossimo film di Christopher Nolan

Tom Holland sarebbe in trattative per unirsi al prossimo film di Christopher Nolan: cosa ne sarà di Spider-Man 4?

Tom Holland ha trovato un nuovo, potenziale incarico da aggiungere in agenda. Si vocifera che l’interprete di Spider-Man sia in trattative per unirsi ad un nuovo progetto di Christopher Nolan. Film attualmente sprovvisto di titolo, dovrebbe essere distribuito in sala da Universal Pictures esattamente come accaduto per Oppenheimer. Secondo quanto riferito dalle voci di corridoio, riportate da ComicBook, Tom Holland dovrebbe affiancare Matt Damon.

Non sono stati ancora condivisi dettagli relativi alla trama del prossimo film diretto da Christopher Nolan né è chiaro chi potrebbe interpretare Tom Holland, trattandosi di un’indiscrezione non ancora confermata dal diretto interessato. Sappiamo, però, che la storia raccontata nel film non sarà ambientata ai giorni nostri. Nolan non si occuperebbe soltanto della regia, ma dovrebbe anche lavorare alla sceneggiatura e figurerà anche come produttore esecutivo insieme alla moglie Emma Thomas. Tempo fa, il regista ha spiegato che il suo prossimo progetto non sarà cupo come Oppenheimer. “Una parte di me vuole lasciarsi quella storia alle spalle. Voglio dire, è un grande privilegio poter parlare di un film che hai fatto e che ora sta arrivando nelle case in 4K e Blu-ray. È fantastico potermi sedere qui e parlare del successo del film. È un enorme privilegio, ma l’argomento è molto cupo. E c’è una parte di me che è piuttosto desiderosa di andare avanti e forse fare qualcosa di non così cupo”, ha raccontato tempo fa a ComicBook.

Il suo prossimo film dovrebbe avviare la produzione all’inizio del 2025. Un dettaglio interessante che punta dritto ad un altro interrogativo: qualora Tom Holland fosse realmente coinvolto in questo progetto, cosa ne sarà di Spider-Man 4? Soltanto poche settimane fa è stato proprio l’attore protagonista a rivelare di aver già dato un’occhiata ad una prima bozza della sceneggiatura, ammettendo di esserne entusiasta nonostante necessiti ancora di qualche accorgimento. Ma se il prossimo anno partirà con le riprese di un nuovo film, ciò significa che Spider-Man dovrà attendere? Il quarto capitolo, del resto, non ha ancora annunciato una data d’uscita ufficiale. Ad occuparsi della regia sarà Destin Daniel Cretton.