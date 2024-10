Tom Holland ha accettato il film di Christopher Nolan alla cieca: "È come quando mi chiamarono per Spider-Man"

News Cinema

Ospite di Good Morning America, Tom Holland - in estate sul set di Spider-Man 4 - ha rivelato la sua reazione quando Christopher Nolan lo ha chiamato per dirgli che lo voleva sul suo prossimo film. Sì, incondizionato. Senza nemmeno sapere di cosa parli!

Tom Holland non ha solo in cantiere Spider-Man 4, perché come sappiamo ha accettato di partecipare al prossimo film di Christopher Nolan, al fianco di Matt Damon. Ospite di Good Morning America per pubblicizzare la sua birra analcolica, Tom ha spiegato cosa l'abbia spinto ad accettare all'istante la proposta... e non è servito sapere molto della storia! Ricordiamo che nell'estate 2025 Holland tornerà sul set nei panni di Peter Parker, quindi il suo coinvolgimento nell'altro progetto dovrà avvenire prima o dopo. Leggi anche Captain America: Civil War, Tom Holland ricorda la scena ridotta e salvata da Robert Downey Jr

Per Tom Holland un film con Christopher Nolan si accetta senza saperne nulla

Abbiamo visto l'ultima volta al cinema Tom Holland in Uncharted nel 2022, anche se sul piccolo schermo ha preso parte a The Crowded Room nel 2023: quest'anno ha poi calcato i palcoscenici londinesi con Romeo e Giulietta per dodici settimane. Il grande schermo però lo attende nel modo migliore: comincerà in estate le riprese di Spider-Man 4, e ha da poco accettato di far parte del cast della prossima fatica di Christopher Nolan per la Universal, film che avrà come protagonista Matt Damon. Non si sa ancora molto di questo progetto e - come ha dichiarato nel talk show Good Morning America - nemmeno lo stesso Tom ne sa granché... però non si è posto il problema.

Tutto quello che posso dire è che ne sono incredibilmente entusiasta. E naturalmente onorato, ma è tutto quello che posso dire, perché a essere onesti è tutto quello che so. [...] Sì, ho accettato alla cieca, al 100%. [...] Quando si è presentata l'opportunità, è stata la telefonata della vita. Mi ha ricordato quando mi chiamarono per Spider-Man dieci anni fa. Per me è una cosa stupefacente. Ne vado superfiero e sono molto, molto emozionato.