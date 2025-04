Tom Cruise, l'elogio di Kenneth Branagh: "Non è solo un eroe d'azione, è sottovalutato"

News Cinema

Tom Cruise riceverà il BFI Fellowship Award, uno dei premi britanici più prestigiosi, alla carriera. Kenneth Branagh, che ha recitato con lui in Operazione Valchiria, sostiene che considerare Cruise solo come una star del cinema d'azione significa sminuirlo.

Il BFI Fellowship è uno dei più prestigiosi riconoscimenti britannici alla carriera di chi si è distinto nelle arti cinematografiche: è insignito dal British Film Institute, che dal 1983 riconosce a grandi personalità del cinema il ruolo che hanno avuto nel renderlo grande. Quest'anno toccherà a Tom Cruise, in qualità di attore e produttore: ricevendo l'onore si trova in compagnia di altri connazionali come Orson Welles, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Al Pacino, Mel Brooks, Tim Burton e di recente Spike Lee. È un momento che ha un certo peso nel percorso di una star internazionale. Kenneth Branagh, intervistato da The Times of London, ha colto l'occasione per tessere le lodi del collega americano. Leggi anche Tom Cruise nascose di avere un piede rotto per poter girare la spericolata scena iniziale di Mission: Impossible 2

Kenneth Branagh elogia Tom Cruise, più che meritevole del BFI Fellowship Award

Non ricevi la British Film Institute Fellowship se non sei una star di prima grandezza: non che Tom Cruise avesse bisogno di un riconoscimento accademico per saperlo, ma il BFI non premia soltanto la fama, s'inchina a una carriera devota al mezzo. Alla notizia Cruise ha reagito con un: "Sono davvero onorato. Faccio film in Inghilterra da quarant'anni e non ho intenzione di smettere". Citandone la descrizione, la BFI Fellowship è il "riconoscimento di un eccezionale contributo alla cultura cinematografica o televisiva". Tra poco sui nostri schermi con l'ultimo Ethan Hunt, cioè Mission: Impossible - The Final Reckoning (dal 22 maggio), artefice principale di un rilancio pazzesco di un marchio anni Ottanta con Top Gun: Maverick, Cruise è spesso identificato con l'azione, anche per la sua dedizione fisica estrema, visto che fa a meno di controfigura. Ma quell'elemento in sé non basterebbe: Kenneth Branagh, che ha recitato con lui in Operazione Valchiria, sostiene la scelta a spada tratta. E quando complimenti così arrivano da una personalità duttile come quella di Branagh (che prima o poi stringerà lo stesso premio, ne siamo sicuri), allora vale la pena leggerli.

Anche se non si stanca mai di stupire il mondo con l'azione, sorprenderà chi lo vede solo come una star del cinema. Quello che ha fatto con i Mission e Top Gun è unico: intrattenimento cinematografico con la seria intenzione di farti passare momenti meravigliosi al cinema. Ma è un attore sottovalutato, c'è una distesa dorata di performance a testimoniarlo. [Si presenta anche sui set altrui, in visita] Si trova un angolo tranquillo, si gode l'atmosfera ed è sempre gentile quando lo avvistano. Gli piace ridacchiare e si gode così tanto il suo lavoro da diventare contagioso.