Tom Cruise ha valutato la possibilità di interpretare Iron Man

Tom Cruise ha preso in considerazione il ruolo di Iron Man? È quello che ha lasciato intendere, riallacciandosi ad uno dei supereroi più amati dell'universo Marvel poi assegnato a Robert Downey Jr.

Oggi Iron Man non potrebbe che essere Robert Downey Jr, ma pare che tempo addietro un altro attore abbia valutato la possibilità di interpretare il brillante supereroe nell’universo Marvel. Del resto accostare la parola eroe a Tom Cruise risulta estremamente facile, considerando il suo trascorso nei film d’azione. Ma quel giorno non è mai arrivato, perché Iron Man è stato poi affidato a Robert Downey Jr.



Avengers: Endgame: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano - HD

Tom Cruise voleva interpretare Iron Man?

I fan Marvel piangono ancora la scomparsa di Tony Stark, avvenuta in Avengers: Endgame. Per contrastare Thanos, Iron Man ha deciso di sacrificare la sua vita nella speranza che l’universo potesse avere una seconda chance. Impugnato il guanto con le gemme dell’infinito, Iron Man ha così salutato i fan Marvel decretando terminato il suo viaggio nell’MCU. Nonostante le voci di corridoio puntino ad un possibile ritorno di Robert Downey Jr (considerando le dinamiche del Multiverso in corso), in una recente intervista Tom Cruise ha lasciato intendere di aver valutato il ruolo in passato. Pur non avendo smentito o confermato le voci di corridoio portate a galla dal reporter, l’attore di Mission Impossible avrebbe potuto interpretare il Vendicatore miliardario poi andato a Robert Downey Jr.

Sono trascorsi ormai quasi 15 anni da quando i Marvel Studios hanno trovato il perfetto Iron Man presentandolo al cinema con svariati film corali e tre stand alone. Eppure, in un’intervista con Phase Zero, il protagonista di Top Gun: Maverick ha lasciato intendere di aver tentato la sorte con la Marvel, seppur non avvicinandosi particolarmente all’obiettivo.

Non mi sono avvicinato di molto al ruolo. Poi adoro Robert Downey Jr e non riesco ad immaginare nessun altro per quel ruolo, credo che sia perfetto per lui. A dirla tutta quando penso ad un film tendo a non escludere nulla, valuto qual è la storia, cosa mi dice il personaggio, se mi interessa e se è il ruolo giusto per me anche agli occhi del pubblico, cosa posso imparare dal contesto e qual è il mio contributo. Questo è il mio modo di vedere le cose.