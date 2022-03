Tom Cruise grande protagonista del Festival di Cannes 2022 con una retrospettiva e Top Gun: Maverick

News Cinema

La settantaquattresima edizione del Festival di Cannes non soltanto includerà nel suo programma Top Gun: Maverick, ma celebrerà Tom Cruise anche con una retrospettiva.

E’ di qualche giorno fa la notizia che Top Gun: Maverick sarà uno dei titoli del prossimo Festival di Cannes, che si terrà dal 17 al 28 maggio prossimi. Oggi, grazie a Deadline, apprendiamo che Tom Cruise non solo farà il red carpet e, sugli schermi, vestirà nuovamente i panni di Pete "Maverick" Mitchell, ma che a lui sarà dedicata una retrospettiva.

Ma non finisce qui. Cruise, infatti, sarà protagonista di una conversazione, o masterclass, in cui ripercorrerà la propria carriera, che è cominciata ben 40 anni fa. A moderare l'incontro ci penserà il giornalista Didier Allouch. Il giorno scelto da Thierry Frémaux per festeggiare l'immarcescibile Tom sarà il 18 maggio. Il direttore del Festival, come vi abbiamo già spiegato, aveva puntato il sequel di Top Gun fin dal 2020. Ha dovuto aspettare ben 2 anni, ma l’importante è risultato raggiunto. Insieme a Tom Cruise volerà in Francia anche la bella Jennifer Connelly, che in Top Gun: Maverick è la donna che fa battere il cuore al protagonista.

I film di Cannes 2022

Anche se la conferenza stampa di presentazione del Festival di Cannes 2022 è prevista per il 14 aprile, sono già usciti i primi grossi titoli che avranno la loro première internazionale in Costa Azzurra. Se a inizio settimana vi avevamo detto che il Palais des Festivals avrebbe ospitato anche Elvis di Baz Luhrmann, Crimes of the Future di David Cronenberg e Lightyear - La vera Storia di Buzz, adesso riceviamo conferma che del programma della manifestazione cinematografica francese farà parte Three Thousand Years of Longing di George Miller. Di quest'ultimo film, nel quale recitano Idris Elba e Tilda Swinton, non si conoscono molti dettagli, se non che, come ha spiegato il regista, sarà l'anti Mad Max. Si tratta di un fantasy romantico in cui uno studente incontra una specie di genio della lampada disposto ad esaudire tre suoi desideri in cambio della sua libertà.

Ricordiamo che George Miller è stato presidente della Giuria di Cannes nel 2016.

Anche se la presenza del film di Cronenberg e di Lightyear va confermata, il settantaquattresimo Festival di Cannes si annuncia davvero ricco di prestigiosi titoli e personaggi del mondo dell'entertainment.