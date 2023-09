Titina, una clip in italiano dal film animato che racconta il viaggio del Norge al Polo Nord

News Cinema

Titina è un film di animazione dove si racconta il lavoro dell'ingegnere aeronautico italiano Umberto Nobile (con iconica cagnetta Titina al seguito), responsabile del dirigibile che portò l'esploratore Roald Amundsen al Polo Nord. Dal 14 settembre al cinema. Ecco una clip.

Sarà al cinema dal 14 settembre il film di animazione Titina di Kajsa Næss, elegante rilettura in animazione 2D di una storia vera: il coinvolgimento dell'ingegnere aeronautico Umberto Nobile nella realizzazione del dirigibile Norge, col quale l'esploratore norvegese Roald Amundsen raggiunse il Polo Nord. Titina è il nome della cagnetta dalla quale Umberto non si separava mai...



Titina: La Prima Clip Ufficiale del Film d'animazione - HD

Titina, una storia vera per il film di animazione norvegese