Titanic battuto da Avatar 2 nei migliori incassi internazionali di tutti i tempi

James Cameron ha appena superato James Cameron. Avatar: La via dell'acqua ha appena battuto Titanic nella classifica dei più alti incassi internazionali della storia del cinema (in termini assoluti)! Alla vigilia della riedizione per il 25° anniversario di Titanic...

Titanic, alla vigilia dell'edizione del suo 25° anniversario, di nuovo al cinema dal 9 febbraio, sta per perdere il suo terzo posto nella storia dei migliori incassi mondiali, superato da... Avatar: La via dell'acqua. In sostanza James Cameron sta per battere James Cameron, in una top 5 che vede ben tre film su cinque firmati da lui: se non è il re del mondo uno così, poco ci manca. Il sorpasso è già avvenuto nella lista dei migliori esiti al boxoffice fuori dagli Stati Uniti. Leggi anche Titanic: il film di James Cameron torna nei cinema italiani per il 25esimo anniversario Titanic: Trailer Italiano per il 25esimo anniversario - HD

