Tina Romero segue le orme del padre: il suo zombi movie gay Queens of the Dead arriva al cinema in autunno

La figlia di George A. Romero, Tina Romero, ha realizzato un film di zombie che uscirà in America in autunno. Si intitola Queens of the Dead.

Come i figli di David Cronenberg, anche la figlia di George A. Romero, Tina Romero, ha deciso di seguire le orme del padre. Il suo primo film si intitola Queens of the Dead e arriverà nei cinema americani, con Independent Film Company e Shudder, in autunno. Vediamo di scoprirne di più su questo film e sull'autrice.

Tina Romero omaggia il padre George Romero con Queens of the Dead

Questa la presentazione del film di Tina Romero da parte di Adam Koehler, direttore delle acquisizioni di Shudder: "Siamo più che elettrizzati nel portare questa visione selvaggiamente originale al pubblico: un viaggio impavido e pieno di fascino, divertente tanto quanto è feroce. Con una regia acutissima e un cast all'altezza, Queens of the Dead è un elettrizzante nuovo capitolo nel lascito della créme dell'horror". Il film di Tina è uno zombie movie gay, come il titolo lascia intuire. Questa una sua dichiarazione recente:

L'apocalisse zombi è il campo da giochi perfetto per un commento sociale. Volevo che fosse un film in cui rendo omaggio al mondo e al mostro che mio padre ha creato, ma volevo anche presentare la mia voce. Non è un film che lui avrebbe fatto ma utilizza il suo vocabolario e gioca con le regole che lui ha creato. Per quanto riguarda l'elemento queer, da un certo punto di vista penso che i gay abbiano bisogno di un film fi zombi. E' l'ora di avere un grosso film gay di zombi.

La trama vede "un gruppo variegato di drag queen, ragazzini che frequentano il club e falsi amici, che devono mettere da parte i loro drammi personali e usare le loro uniche capacità per combattere i non morti mangiatori di cervelli quando esplode un'apocalisse zombi durante il loro drag show a Brooklyn". Protagonisti sono Katy O’Brian, Margaret Cho, Brigette Lundy-Paine e Cheyenne Jackson con Nina West, Jaquel Spivey, Tomas Matos, Quincy Dunn-Baker, Becca Blackwell, Shaunette Renée Wilson, Dominique Jackson, Riki Lindhome e Eve Lindley. (NDR: Qualcuno in Italia compri questo film perché lo vogliamo vedere!)