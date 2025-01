Timothée Chalamet sguinzaglia i sosia al Saturday Night Live, promuovendo A Complete Unknown

News Cinema

Si era già infiltrato a una gara di suoi sosia, ma Timothée Chalamet, promuovendo A Complete Unknown al cinema da oggi, ha fatto di meglio: ne ha portati quattro per sostituirlo nella roba noiosa... al Saturday Night Live, naturalmente!

Timothée Chalamet è al cinema dal 23 gennaio con A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan diretto da James Mangold: per non rimanere tuttavia troppo seri, ha accettato di presentare - com'è di rito per molte star - una puntata del Saturday Night Live. Lo show satirico ha pescato un'idea nell'immediato trascorso dell'attore: si era infiltrato a un raduno di suoi sosia, così quattro imitatori lo hanno affiancato nell'esperienza, dando origine a diverse gag, con ogni sosia a "coprire" alcuni specifici atteggiamenti di Chalamet in vari ruoli celebri. Leggi anche Timothée Chalamet si presenta a una gara per sosia di Timothée Chalamet, ma perde: il video in cui lo riconoscono

Timothée Chalamet si riposa al Saturday Night Live, libera i suoi sosia