Timothée Chalamet si presenta a una gara per sosia di Timothée Chalamet, ma perde: il video in cui lo riconoscono

Timothée Chalamet si è infiltrato in una gara a New York per il migliore sosia di Timothée Chalamet: gli piace vincere facile? I fan e soprattutto le fan non si sono fatte mancare entusiasmi fuori controllo quando hanno realizzato l'improvvisata, come un video testimonia. Però Timothée ha perso...

Star internazionali come Timothée Chalamet suscitano entusiasmi sperticati, tanto che un gruppo di fan si è dato domenica appuntamento al Madison Square Park a New York, per una gara di sosia dell'attore americano, che rivedremo tra pochi mesi come Bob Dylan in A Complete Unknown. C'è stata però una sorpresa: tra i partecipanti ce n'era uno sin troppo somigliante... Timothée Chalamet stesso, appunto. Ci credereste? Ha perso.

Timothée Chalamet non è il migliore sosia di sé stesso, ma i fan lo acclamano ugualmente

Domenica indimenticabile per i fan e soprattutto le fan di Timothée Chalamet in quel di New York: al Madison Square Park c'è stata una gara per i suoi migliori sosia, ma a sorpresa l'attore si è presentato tra i partecipanti. Nella confusione, sono stati necessari diversi pesantissimi secondi prima che qualcuno realizzasse l'improvvisata e la commentasse con i rituali squarciagola. Il video qui sotto mostra il momento in cui i presenti realizzano l'identità dell'infiltrato... che però - paradossalmente - non ha vinto i 50 dollari in palio. Rispetto infatti alla classica "iconografia di Chalamet", tipo quella che vi mostriamo in alto nella foto, l'attore aveva baffetti e una capigliatura più corta, avanzi della sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown, il biopic diretto da James Mangold, al cinema dal 25 gennaio. Questa storia ricorda la leggenda urbana che voleva Charlie Chaplin sconfitto clamorosamente in una gara per sosia di Charlot, alla quale si sarebbe iscritto nei primi anni Venti sotto falso nome: non ci sono prove che la cosa sia mai avvenuta, anche se l'Association Chaplin non ha escluso che possa essere accaduto. Nel caso di Chalamet, siamo nell'epoca dei social, quindi le prove dell'evento sono già sotto gli occhi di tutti. D'altronde, Chalamet sarà felice di aver perso, considerando che come attore ama mettersi alla prova con ruoli molto diversi, lontani da una "maschera".