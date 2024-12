Timothée Chalamet in arrivo a Roma: all'anteprima di A Complete Unknown anche Edward Norton, Monica Barbaro e James Mangold

News Cinema

Uscito negli USA nel giorno di Natale, il film biografico sulla figura di Bob Dylan intitolato A Complete Unknown sarà presentato in anteprima all'Auditorium Parco della Musica di Roma venerdì 17 gennaio in presenza del cast e del regista.

Il film biografico che racconta gli esordi di Bob Dylan è uscito nei cinema americani il giorno di Natale, incassando circa 7 milioni e 200 mila dollari in 2835 sale cinematografiche. A Complete Unknown si è piazzato al quarto posto dei film più visti nella giornata del 25 dicembre, dietro a Mufasa: Il Re Leone, Nosferatu e Sonic 3 (questi ultimi due in uscita da noi il 1° gennaio). Ma il film su Bob Dylan non è necessariamente un catalizzatore d'attenzione per il pubblico che si riversa al cinema in questo periodo, oltre ad non essere di immediato interesse per i giovani fan di Chalamet che difficilmente conoscono o hanno interesse nel sapere cosa facesse il cantautore country-folk del Minnesota negli anni 60.

A Complete Unknown, generalmente apprezzato dalla critica, troverà con calma il suo pubblico, ma la collocazione distributiva di fine dicembre è strategica per la stagione dei premi 2025 già iniziata con le nomination ai Golden Globes. Il film ha dunque i requisiti per essere uno dei contendenti ai prossimi Oscar. È sostanzialmente scontato che Timothée Chalamet riceverà la sua seconda nomination come attore protagonista, dopo quella per Chiamami col tuo nome del 2018, ma alcuni critici americani si spingono oltre. Il 29enne attore è ritenuto più che meritevole della statuetta più prestigiosa per questa interpretazione di Bob Dylan, in cui ha cantato lui stesso i brani dell'artista.

Thimothée Chalamet, Edward Norton, Monica Barbaro e James Mangold a Roma il 17 gennaio

Questo è il comunicato appena diffuso dall'ufficio stampa di A Complete Unknown:

The Walt Disney Company Italia, in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, è orgogliosa di annunciare che l’anteprima italiana del film Searchlight Pictures A Complete Unknown si svolgerà il prossimo venerdì 17 gennaio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Timothée Chalamet, Edward Norton e Monica Barbaro, insieme al regista, sceneggiatore e produttore James Mangold, saranno a Roma per presentare il film sulla storia vera dietro l’ascesa di Bob Dylan, uno dei cantautori più iconici della storia, che arriverà il 23 gennaio nelle sale italiane. L’Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà un red carpet esclusivo nella Cavea prima della proiezione che avverrà in sala Sinopoli. L’anteprima rientra tra le attività promosse dalla Fondazione Musica per Roma nel corso dell’anno e dedicate al cinema.

A Complete Unknown: trama e trailer del film con Timothée Chalamet

A Complete Unknown, il film diretto da James Mangold, è ambientato nella New York degli anni 60 dove un musicista diciannovenne del Minnesota, Bob Dylan (Timothée Chalamet), si sta affermando come cantante folk. Seguiamo le sue esibizioni nelle sale da concerto della Grande Mela e assistiamo sua rapidissima ascesa verso la cima delle classifiche. Grazie all'inconfondibile fascino delle sue canzoni, la sua popolarità travalica presto i confini del Nord America regalandogli un successo mondiale. Il suo straordinario percorso artistico di quegli anni culmina con la rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965.