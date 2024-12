Timothée Chalamet canta Dylan: ecco gli audio ufficiali di Like a Rolling Stone e Girl From the North Country

News Cinema

Come noto, l'attore non ha prestato solo il volto al leggendario Bob Dylan nel biopic A Complete Unknown, ma anche la sua voce. Ascoltatelo qui cantare due dei brani più celebri del più grande cantautore americano di sempre.

Ho come il sospetto che, come me, molti dylaniani siano rimasti perplessi e preoccupati quando hanno saputo che nei panni del loro beniamino, nell'imminente biopic A Complete Unknown, nei cinema italiani dal 23 gennaio, ci sarebbe stato l'idolo dei giovanissimi, il Timothée Chalamet di Chiamami col tuo nome, Dune e Wonka. Come che sia, non resta altro da fare che rassegnarsi e poi valutare il risultato, specie all'indomani di quello che sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo, trattandosi di Dylan e di un messaggio che si presta a una qualche ambiguità) essere stato un tweet di approvazione della scelta da parte di Bob in persona.

Come che sia: del film si sta parlando molto, come si sta da tempo parlando della dedizione assoluta con la quale Chalamet, novello attore del metodo (almeno in questo caso), si è andato a calare nei panni di quello che è molto più di un semplice cantautore, ma di una vera e propria icona del Novecento e della cultura americana, premiato qualche anno fa con un meritato Nobel per la letteratura.

Questa dedizione è stata tale che Chalamet ha, come noto, prestato non solo il volto al Dylan cinematografico, ma anche la voce, cantando in prima persona i tanti brani che si potranno ascoltare nel film diretto da James Mangold. Un assaggio di quel che è stato in grado di fare Chalamet come cantante lo abbiamo avuto nel trailer del film, ma ora sono arrivate online le tracce audio ufficiali di due brani interi cantati dall'attore per il film. Uno è quello della canzone più famosa di Dylan, "Like a Rolling Stone", datata 1965 e parte dell'album "Highway 61 Revisited"; la seconda è "Girl from the North Country", di due anni precedente e contenuta in due album: in "Freewheelin' Bob Dylan" e poi anche in "Nashville Skyline", dove Dylan la cantava con Johnny Cash.

