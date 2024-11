A Complete Unknown: durante la lavorazione Timothée Chalamet è rimasto sempre Bob Dylan, parola di Edward Norton

News Cinema

Edward Norton e gli altri compagni di set di Timotée Chalamet hanno raccontato che, su set e fuori dal set di A Complete Unknown, l'attore ha continuato a essere Bob Dylan e non voleva visitatori.

I fan di Timothée Chalamet aspettano con grande trepidazione di vedere il loro beniamino nei panni di Bob Dylan in A Complete Unknown, che prende il titolo da un verso dell'arcinota e bellissima canzone "Like a Rolling Stone". Per vedere il film dovranno attendere il 25 gennaio, ma nel frattempo riguardare all'infinito il trailer e nutrirsi di piccole e grandi notizie sulla lavorazione. Grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate dal cast a Rolling Stone, possiamo ad esempio scoprire come Timothée si è preparato per il ruolo.

Timothée Chalamet non ha smesso di essere Bob Dylan durante le riprese di A Complete Unknown

La rivista Rolling Stone ha dedicato a Timothée Chalamet l'articolo di copertina, nel quale è riportata innanzitutto la testimonianza di Elle Fanning, che racconta un aneddoto piuttosto divertente. Del collega dice che trascorreva parecchio tempo da solo e che era sempre molto concentrato, come se non volesse o potesse uscire da Bob Dylan, e infatti sul copione l’attore figurava come Bob Dylan, cosa che, durante la pre-produzione ha ingannato l'attrice.

Un giorno Elle ha ricevuto una comunicazione: un invito a incontrare il regista James Mangold e Bob. Pensavo a tutte le cose che avrei detto e chiesto" - ha raccontato la Fanning. "Mentre sceglievo cosa indossare, pensavo: Oggi conoscerò Bob Dylan!". Arrivata sul set, Elle ha scoperto che invece del cantautore, musicista e Premio Nobel, c'era Chalamet: "Sono probabilmente l'unica persona al mondo ad essere rimasta delusa di fronte all'idea di fare una prova insieme a Timothée Chalamet" - ha commentato. "La prima ragazza nella storia".

Monica Barbaro, che impersona Joan Baez ha spiegato invece di aver conosciuto Timothée Chalamet quando era già Bob Dylan, aggiungendo che il suo lavoro era certamente nel solco del Metodo ma senza esagerazioni del tipo che non bisognava guardarlo negli occhi. Una volta sul set, l'attrice ha salutato Chalamet, i due si sono abbracciati e poi lei si è complimentata per la performance di lui nes secondo Dune. La Barbaro ha ricordato infine che, a forza di chiacchierare con lei tra un ciak e l'altro, il collega aveva cominciato a perdere la voce da Bob Dylan, e quindi le chiacchiere fra colleghi sono terminate là.

A queste due testimonianze si aggiunge quella di Edward Norton, che in A Complete Unknown interpreta il cantautore Pete Seeger. L'attore ha confermato che a Chalamet stava a cuore non uscire mai dal personaggio e che sul set non erano ammessi visitatori, amici e giornalisti: "Mentre facciamo questo film non deve presentarsi nessuno" - diceva Timothée, e Norton era d'accordo con lui.

E veniamo alle dichiarazioni del protagonista del film, che si sofferma sulla prima parte della carriera del menestrello. Chalamet non è sceso nel dettaglio mentre spiegava il suo lavoro sul personaggio, ma ha detto che il desiderio di immergersi completamente in Dylan rispondeva anche all'esigenza di un ritorno alle origini, in altre parole a quando si preparava per Chiamami col tuo nome e quasi nessuno lo conosceva:

La cosa che mi faceva quasi andare nel panico prima di addormentarmi era il timore che, facendo magari una telefonata o distraendomi, avrei potuto perdere anche un solo momento di scoperta del personaggio, per quanto pretenzioso questo possa sembrare. Ho avuto tre mesi per interpretare Bob Dylan dopo cinque anni di preparazione, e quindi, mentre lavoravo sul personaggio, la mia attenzione era tutta per lui. Meritava questo ed altro. Dio mi perdoni se mi è sfuggito qualcosa mentre ero Timmy. Potevo essere Timmy per il resto della vita.

Negli Stati Uniti A Complete Unknown uscirà nel giorno di Natale. Avremo quindi modo di leggere con attenzione le recensioni dei critici cinematografici e altre interviste a Timothée Chalamet prima di correre in sala.