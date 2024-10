A Complete Unknown: ecco il nuovo trailer del biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet

News Cinema

Dirige James Mangold, interpreta Timothée Chalamet. Il film debutterà nei cinema italiani il 23 gennaio 2025. Ecco un nuovo trailer di A Complete Unknown.

"How does it feel / To be on your own / with no direction home / Like a complete unknown / like a rolling stone?".

Sono i versi di una delle canzoni più famose di Bob Dylan. Forse la più famosa di tutte. Di certo - permettetemi - non la più bella, sebbene bellissima, stupenda.

Prima traccia del leggendario "Highway 61 Revisited", album del 1965, invettiva che in molti, molto probabilmente sbagliando, pensavano rivolta a Edie Sedgwick, è stata la canzone che ha ispirato il titolo di un film molto atteso e molto pericoloso, a causa dell'oggetto scivoloso che va trattando: si intitola appunto A Complete Unknown, ed è un particolare film biografico che racconta l'ascesa e la prima fase della carriera di Dylan, fino alla cosiddetta "svolta elettrica" e, appunto, al grande successo di "Highway 61 Revisited". Dylan, uno che è più che un cantautore, una leggenda, un premio Nobel, un punto di riferimento per milioni di fan. E, da molti punti di vista, ancora oggi, un enigma.

Rispetto al bellissimo Io non sono qui di Todd Haynes, che aveva restituito il mistero e la molteplicità di Dylan in maniera quasi sperimentale, quello diretto da James Mangold (uno che, va ammesso, praticamente non ha sbagliato un film in tutta la sua carriera) appare come un biopic decisamente più tradizionale. L'ha scritto lo stesso regista assieme a Jay Cocks (uno che ha in curriculum film niente affatto facili come L'età dell'innocenza, Strange Days e Silence, solo per citarne alcuni) a partire da una biografia di Elijah Wald, "Dylan Goes Electric!".

Molte perplessità e alzate di sopracciglio ha causato la scelta dell'attore che interpreta sullo schermo il giovane Dylan, ovvero Timothée Chalamet, che capeggia un cast formato anche da Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Buzt e Scoot McNairy.

New York, primi anni '60. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Mentre stringe i suoi legami più profondi durante l’ascesa verso la fama, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo. Timothée Chalamet interpreta e dà voce a Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold, l’elettrizzante storia vera dietro l'ascesa di uno dei cantautori più iconici della storia