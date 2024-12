Bob Dylan promuove Timothée Chalamet (sulla fiducia)

News Cinema

Il grande cantautore americano, premio Nobel per la letteratura, si è espresso su Twitter (ora chiamato X) sulla scelta di aver affidato alla giovane star di Dune il compito di interpretarlo nel biopic di James Mangold A Complete Unknown.

Ecco una notizia che non avremmo mai voluto dare. È una frase che veniva usata dai giornalisti, quelli veri, di fronte a fatti di reale gravità (lo dico per non suscitare l'indignazione di nessuno), ma qui la rubo per fare un po' di (auto)ironia.

Perché devo ammettere che mi era venuto un po' male al cuore quando venne annunciato che come protagonista di A Complete Unknown, il film su Bob Dylan diretto da James Mangold, era stato scelto Timothée Chalamet: un attore amatissimo da molti, specie tra i giovani e giovanissimi, ma che io, lo ammetto, ho sempre avuto un po' sul gozzo. Un po' perché non ne ho probabilmente compreso il talento, né l'appeal; un po', forse, per via del fatto che il giovane attore, ai tempi ancora più giovane, aveva rinnegato la collaborazione con un gigante come Woody Allen (in quel capolavoro di Un giorno di pioggia a New York) per questioni di chiara opportunità e posizionamento ideologico.

Come che sia, i miei sono giudizi squisitamente soggettivi che lasciano il tempo che trovano, e fin qui tutto bene, ma devo ammettere di essere rimasto un po' di sasso quando, stamane, ho letto un tweet di Bob Dylan - lui, lui in persona - nel quale dopo mesi di sacrosanto silenzio dà il suo imprimatur a Chalamet in quanto suo interprete.

Ecco quel che Dylan ha scritto sul social ora di proprietà di Elon Musk:

C'è un film su di me che uscirà tra poco che si chiama A Complete Unknown (che titolo!). Timothee Chalamet interpreta il ruolo del protagonista. Timmy è un attore brillante sono sicuro che sarà compleamente credibile nei miei panni. O nei panni di un giovane me. O in quelli di una qualche altra versione di me. Il film è tratto da "Dylan Goes Electric", un libro del 2015 di Elijah Wald. È una fantastica ricostruzione degli eventi che dai primi anni Sessante portarono al fiasco di Newport. Dopo che avete visto il film, leggete il libro.

