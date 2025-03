Tiger Woods: in arrivo un film biografico sul leggendario golfista (e c'entra anche un ex Presidente USA)

News Cinema

Annunciato un biopic sul campione di golf, ritenuto uno dei più grandi di tutti i tempi. Ecco quello che sappiamo.

Solo ieri aveva annunciato tramite i social un nuovo infortunio al tendine di Achille sinistro, l'ennesimo di una carriera gloriosa ma anche piena di problemi, che ne compromette la stagione ma forse anche il prosieguo carriera, visto che oramai è alle soglie dei 50 anni. Ma Tiger Woods rimane comunque una leggenda vivente del suo sport, il golf, e che arrivi ora la notizia riguardante un biopic su di lui non sorprende.

Amazon MGM Studios ha infatto acquistato i diritti di una biografia di Woods scritta dal giornalista Kevin Cook, che è il direttore del mensile Golf Magazine nonché autore di altre premiate biografie. Il libro, che si intitola "The Tiger Slam: The Inside Story of the Greatest Golf Ever Played", si concentra in particolare sulle stagioni da record disputate da Woods nel 2000 e nel 2001, e si avvale di interviste ai suoi caddie, al suo allenatore, ai rivali e ai sostenitori.

Il film che ne sarà tratto verrà diretto probabilmente da Reinaldo Marcus Green, che è il regista di King Richard (il film sul padre delle sorelle Williams) e che è in trattative con la produzione. E, a proposito di produzione, con Amazon MGM Studios lavoreranno al film la Winkler Films e, se gli accordi in fase di definizione andranno in porto, anche la Higher Ground, la società che fa capo a Barack e Michelle Obama.

Su Tiger Woods sono già stati realizzati diversi documentari, tra i quali va annoverata anche la miniserie HBO Tiger, che potete vedere in streaming su NOW.