Ti presento i miei 4, quale ruolo avrà Ariana Grande nel film secondo il produttore

Il produttore di Ti presento i miei 4 ha affrontato l'ingresso di Ariana Grande nel cast del prossimo capitolo e anticipato quale ruolo giocherà il suo personaggio nella trama.

Jay Roach ha guidato il franchise di Ti presento i miei sin dal debutto. Ha diretto il primo film del 2000, ripetendo l’esperienza anche nel diretto sequel Mi presenti i tuoi? nel 2004, per poi figurare come produttore nel terzo capitolo Vi presento i nostri del 2010. E sempre da produttore figurerà anche in Ti presento i miei 4, il cui titolo provvisorio è Focker-in-Law. Il quarto capitolo riporterà Robert De Niro e Ben Stiller ancora una volta sullo schermo, ma a guidare la trama sarà una nuova generazione che coinvolgerà Ariana Grande. La star di Wicked è stata scelta per un ruolo chiave e il produttore ha cercato di spiegare in cosa consiste.

Ti presento i miei 4, il produttore anticipa quale ruolo avrà Ariana Grande nel film

Negli ultimi anni Ariana Grande ha conquistato il grande schermo ed è tutto merito di Glinda in Wicked, personaggio che riprenderà tra non molto in Wicked: For Good. Avendo macinato esperienza e successo di pari passo al cinema, l’attrice è stata coinvolta successivamente nel cast di Ti presento i miei 4 per interpretare la fidanzata del figlio di Greg e Pam, interpretato probabilmente da Skyler Gisondo (Superman). Sul red carpet di I Roses, il produttore ha anticipato che il film è attualmente in fase di riprese e ha spiegato com’è stato aggiungere due novità interessanti come Ariana Grande e Skyler Gisondo al cast:

Fantastico. Sono davvero divertenti. È una nuova forza trainante nella storia. Non rivelerò il suo passato, ma è un problema per i Byrne e per i Fockers per la famiglia di Ben Stiller, in un modo fantastico. È davvero divertente. Anche Skyler è fantastico. Non conoscevo molto il suo lavoro e ho appena visto le puntate giornaliere e interpreta il figlio di Ben Stiller, ed è in coppia con Ariana Grande, e sono elettrizzanti. Sono davvero bravi. Quindi sì, fa ben sperare. John Hamburg lo dirige. Ha scritto tutti gli altri ed è un grande sceneggiatore.

Dalle parole del produttore emerge un’interessante verità: il personaggio interpretato da Ariana Grande risulterà essere “problematico” agli occhi della famiglia protagonista, rappresentando un pericolo.