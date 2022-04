Thor: Love and Thunder, ora tocca alla Mighty Jane Foster - Ecco il nuovo poster con Natalie Portman

News Cinema

Se il primo, uscito insieme al trailer, recitava "Il solo ed unico", nel secondo poster di Thor Love and Thunder pubblicato da poco, leggiamo "il solo ma non l'unico". Nella nuova locandina del film Marvel vediamo infatti la Jane Foster di Natalie Portman brandire il mitico Mjolnir, esattamente come lo farebbe Il dio del tuono.

Dopo una lunga attesa e molte speculazioni sui social, lunedì scorso è finalmente arrivato online il primo trailer di Thor: Love and Thunder, il nuovo film Marvel con protagonista il dio del tuono in uscita nei cinema italiani il 6 luglio prossimo. Insieme al trailer abbiamo anche potuto ammirare il primo poster del film di Taika Waititi, che ritrae Chris Hemsworth nei panni del celebre supereroe mitologico della Marvel brandire il martello-ascia Stormbreaker verso il cielo. E' da poco uscito un nuovo poster del film, quasi una fotocopia del primo, con la "piccola" differenza che al posto di Thor, vediamo la Jane Foster, interpretata da Natalie Portman, tenere in mano la più celebre arma del dio del tuono, ovvero il leggendario martello Mjolnir.

Insomma, se eravamo abituati a definire Thor come "il solo e unico", con Thor: Love and Thunder dovremo cominciare a pensarlo come "il solo ma non l'unico". Ecco a confronto i due poster italiani di Thor: Love and Thunder:





Thor: Love and Thunder - La trama ufficiale, il cast e il primo trailer in italiano del film

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.