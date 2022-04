Thor: Love and Thunder, ecco il primo trailer del cinecomic di Taika Waititi!

News Cinema

L'attesa è terminata, finalmente! Il primo trailer italiano e il primo poster di Thor: Love and Thunder, quarto film della serie Marvel dedicato al dio del Tuono e secondo diretto da Taika Waititi, è arrivato online e tutti possiamo pregustare e commentare l'anticipo di quello che vedremo in sala dal 6 luglio quando Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema italiani.



Thor: Love and Thunder, la trama ufficiale e il poster italiano del film

Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.