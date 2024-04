Thelma l'unicorno, il trailer italiano del film animato dal regista di Napoleon Dynamite

News Cinema

Jared Hess, regista dell'indimenticabile Napoleon Dynamite, firma il suo primo film di animazione per Netflix, Thelma l'unicorno. Ecco il trailer ufficiale italiano. Sarà sulla piattaforma dal 17 maggio.

Thelma l'unicorno, film di animazione Netflix sulla piattaforma streaming dal 17 maggio, non è tecnicamente la prima volta che Jared Hess, regista dell'immortale Napoleon Dynamite, si cimenta con l'animazione: insieme a sua moglie, cosceneggiatrice anche di Thelma, aveva codiretto il corto Ninety-Five Senses (2022), però questo rappresenta il suo debutto alla regia di un lungo animato. Ma di cosa parla Thelma l'unicorno, da quale libro proviene? Prima di rifletterci, ecco il trailer ufficiale in italiano!





Thelma l'unicorno, la trama del film animato Netflix

Thelma l'unicorno è basato sull'omonimo libro illustrato di Aaron Blabey, pubblicato anche in Italia da Caissa nel 2022. Blabey è ormai un autore molto gettonato nell'ambiente cartoon, visto che i suoi libri dedicati ai Troppo Cattivi sono diventati un film DreamWorks Animation (ed è già in cantiere un sequel). Quest'altro film, diretto invece da Jared Hess con la collaborazione di Lynn Wang, è l'adattamento di un'altra sua storia: si narra di Thelma la pony, che per uno stupidissimo incidente tocca con mano il suo desiderio più recondito, cioè essere un unicorno. Chiaramente lo è solo per finta, ma siccome ha sempre saputo cantare, con il nuovo look posticcio le si aprono le porte del successo. Ma quanto le costerà questo compromesso?

Coautore della sceneggiatura, come sempre in coppia con sua moglie Jerusha Hess, Jared ha voluto nel cast vocale originale amici come Jon Heder, anche se Thelma è interpretata dalla cantante Brittany Howard. Thelma l'unicorno si presenta come un tipico cartoon in CGI moderno, con un design appena più grottesco, marchio di fabbrica del regista. Le animazioni sono a cura della francese Mikros Animation, che si è occupata in passato anche di Il piccolo principe, Tartarughe Ninja: Caos Mutante e dei due PAW Patrol cinematografici.

Hess è inoltre al lavoro sul film dal vero dedicato al videogioco Minecraft.