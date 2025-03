The Woman in the Yard, è arrivato un nuovo trailer ufficiale dell'horror targato Blumhouse

News Cinema

Distribuito dalla Universal Pictures, questo film dell'orrore diretto da Jaume Collet-Serra debutterà nei cinema italiani il prossimo 5 giugno.

Inarrestabile, la Blumhouse di Jason Blum continua a sfornare horror non sempre memorabili, ma che qualche risultato in termini di pubblico e di guadagno devono darlo (anche perché altrimenti la dinamica non si spiega). Oltre a Drop e a M3GAN 2.0, prossimamente al cinema vedremo un altro film che reca il marchio di questa società di produzione: The Woman in the Yard, che sarà in sala dal 5 giugno e di cui qui di seguito trovate un nuovo trailer italiano ufficiale.

Scritto dallo sceneggiatore esordiente Sam Stefanak, il film è stato affidato alla regia dello spagnolo (trapiantato a Hollywood) Jaume Collet-Serra, che qui ritrova nel ruolo della protagonista l'attrice Danielle Deadwyler, già vista in film come Till - Il coraggio di una madre e The Harder They Fall, e della serie limitata nominata agli Emmy Station Eleven, e che era nel cast del suo recente Carry-On, film in streaming su Netflix. Non si tratta di una prima volta per Collet-Serra nell'ambito dell'horror, visto che tra i suoi credits ci sono film come La maschera di cera, Orphan e Paradise Beach.

Questa la trama ufficiale:

Straziata dal dolore dopo essere sopravvissuta a un incidente d'auto che le ha portato via il marito, e che l'ha lasciata gravemente ferita, Ramona deve prendersi cura, da sola, del figlio di 14 anni e della figlia di 6 anni nella sua fattoria in campagna. Poi, un giorno, una misteriosa donna velata di nero appare nel loro loro cortile. Ramona pensa che la donna sia smarrita o abbia problemi psichiatrici, ma quando si avvicina sempre di più alla casa, diventa chiaro che non è una persona comune e che le sue intenzioni sono tutt'altro che pacifiche. Ramona è quindi costretta a fare uso di tutte le sue risorse per proteggere se stessa e i suoi figli da questa figura misteriosa che non vuole lasciarli in pace.

