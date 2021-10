The Wolf of Wall Street: la scena "vendimi questa penna" improvvisata da Leonardo DiCaprio (grazie a un detective)

News Cinema

Jon Bernthal racconta la genesi di una delle scene migliori di The Wolf of Wall Street e di come DiCaprio abbia portato l'idea sul set, raccontatagli dal suo bodyguard poche ore prima.

È sovraccarico di scene memorabili il film The Wolf of Wall Street, oltre ad essere una lezione su una serie di cose da evitare nella vita, tra cui truffare gente, evadere il fisco, fare uso e abuso di droghe, frequentare cattive compagnie, sentirsi al di sopra di tutto e di tutti con il massimo disprezzo per le altre persone e per le regole sociali.

La storia vera ispirata dalla vita sopra le righe di Jordan Belfort, ex broker arrestato per frode e riciclaggio di denaro, è stata portata sullo schermo nel 2013 da Martin Scorsese. Indimenticabile il lavoro di Leonardo DiCaprio nel ruolo principale, così come quello del suo socio in affari interpretato da Jonah Hill e di tutti gli altri attori che, come quasi sempre accade quando sono diretti da Scorsese, appaiono sullo schermo in stato di grazia.

Per capire come si lavora su un set del regista di The Departed, Taxi Driver, L'età dell'innocenza e di tanti altri capolavori, è sufficiente ascoltare i racconti di chi ha vissuto quel processo creativo. Oltre alla preparazione meticolosa che richiede l'allestimento di una scena, con tutte le innumerevoli persone coinvolte, Scorsese è sempre disposto a sperimentare sul momento, lasciando che gli attori portino idee proprie che spesso arricchiscono notevolmente dialoghi e situazioni. Per esempio la celebre scena al ristorante "buffo come?" di Quei bravi ragazzi con Ray Liotta e Joe Pesci esiste grazie a un'esperienza vissuta in prima persona da quest'ultimo. O, per tornare a The Wolf of Wall Street, l'epico mantra con i pugni sul petto del personaggio di Matthew McConaughey arriva da un'intuizione di DiCaprio che, poco prima, aveva intravisto proprio McConaughey fare quel gesto con i vocalizzi, per scaldarsi la voce e prepararsi a recitare.

Un'altra curiosità legata alla scena "vendimi questa penna" la racconta l'attore Jon Bernthal che nel film interpreta il palestrato Brad. Intervistato dal magazine First We Feast in una puntata su YouTube della serie Hot Ones, l'attore ha spiegato che anche quel momento della penna è stato portato a sorpresa da Leonardo DiCaprio. La scena in questione si svolge in un fast food in cui DiCaprio/Belfort riunisce gli amici del quartiere dove è cresciuto per creare la prima squadra di venditori.

"Quel giorno arrivando sul set" racconta Bernthal, "Leo fu accompagnato da un detective di New York che era la sua guardia del corpo. L'uomo gli disse che, prima di entrare in polizia, fece un colloquio di lavoro proprio con Jordan Belfort. Leo gli chiese come si svolse il colloquio e lui disse che Belfort gli porse una penna e gli disse vendimi questa penna. Leo non parlò di questo con nessuno e tirò fuori la penna a metà della scena per vedere la nostra reazione"

Evidentemente la scena è stata poi rifinita nei ciak successivi insieme a Martin Scorsese per farla funzionare, oltre ad aver suggerito anche l'ultima scena che chiude il film la quale riprende il concetto. Si tratta di un momento tra i più citati di The Wolf of Wall Street, soprattutto da coloro che si occupano di marketing e che devono spiegare la strategia psicologia volta a creare il bisogno di qualcosa in un potenziale cliente, affinché si convinca ad acquistare il determinato prodotto che gli viene offerto.

Qui sotto le due scene "Sell me this pen" in lingua originale (attenzione, perché nella seconda scena l'uomo che presenta DiCaprio/Belfort è il vero Jordan Belfort).

Più in basso il trailer di The Wolf of Wall Street.