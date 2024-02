The Watchers: ecco il primo teaser trailer del film di Ishana Night Shyamalan

News Cinema

Dakota Fanning è la protagonista di questo thriller che segna l'esordio cinematografico della figlia di M. Night Shyamalan, già regista di numerosi episodi della serie Servant.

Se avete visto la serie tv Servant (e, se non lo avete ancora fatto, correte subito su Apple Tv+ e rimediate) sapete già che Ishana Night Shyamalan, la figlia di M. Night Shyamalan, è una regista capace, e non solo una nepo baby, come amano dire in America adesso per indicare i figli d'arte.

A confermarlo, ecco il primo teaser trailer di The Watchers, thriller targato Warner che rappresenta l'esordio cinematografico di questa giovanissima autrice.

Da lei stesso sceneggiato a partire da un romanzo di A.M. Shine, The Watchers racconta la storia di Mina, un'artista 28enne che in qualche modo finisce dispersa in una grande foresta dell'Irlanda occidentale. Mina trova rifugio in una grande casa nella foresta, dove si rende conto in breve di essere diventata prigioniera, assieme a altri tre sconosciuto, di misteriose creature che li osservano e li perseguitano la notte.

Mina è interpretata da Dakota Fanning, e a completare il cast ci sono Georgina Campbell, Oliver Finnegan e Olwen Fouere.

M. Night Shyamalan - che debutterà in estate col suo nuovo film, Trap - fa ovviamente da produttore per la figlia.

Questo è il primo teaser trailer originale di The Watchers, che debutterà il 7 giugno nei cinema americani.