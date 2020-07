The Tax Collector: i tatuaggi di Shia LaBeouf sono veri, enormi… e bellissimi!

News Cinema

L'arista che ha ricoperto le spalle, le braccia e il torace di Shia LaBeouf di tatuaggi reali per The Tax Collector ha pubblicato delle foto del suo straordinario lavoro.

Moltissimi attori prendono sul serio il loro mestiere e, per rendere credibile il personaggio che interpretano, si sottopongono a trasformazioni fisiche reversibili o irreversibili. ShiaLaBeouf, da sempre attentissimo a lavorare sui dettagli e sulle sfumature, ha scelto la seconda strada. Lo ha fatto per The Tax Collector, lasciandosi ricoprire braccia, spalle e torace di tatuaggi. Che l’esattore di tasse, per così dire, che Shia interpreta nel film di David Ayer avesse bisogno di tatuaggi era piuttosto prevedibile, dal momento che il nostro uomo si muove nel mondo criminale, ma l'attore poteva comunque ricorrere a un make up artist che si limitasse a disegnargli sul torace e altrove croci, numeri e soprattutto un’inquietante variante di Madonna con bambino. E invece no. La Beouf è andato dal tatuatore Bryan Ramirez, che puntualmente ha condiviso il risultato del proprio lavoro su Instagram.

La notizia dei tatuaggi veri di Shia LaBeouf era circolata già a gennaio, ma nessuno immaginava di cosa si stesse parlando esattamente. Le foto e il video, invece, rendono perfettamente l'idea. L'attore, che si era fatto togliere un dente per Fury, è affiancato nel film da Bobby Soto, Cinthya Carmona e George Lopez. In America The Tax Collector uscirà on demand il 7 agosto. La stessa data è stata fissata per l'uscita in sala