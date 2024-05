The Substance: una prima, inquietante immagine dell'horror con Demi Moore e Margaret Qualley in concorso a Cannes

News Cinema

Tra i film che si contenderanno la Palma d'oro all'imminente Festival di Cannes 2024 c'è il nuovo film della regista francese Coralie Fargeat, alla sua seconda regia dopo l'ottimo esordio di Revenge.

Come oramai probabilmente saprete, il Festival di Cannes 2024 si aprirà la prossima settimana, il 14 maggio, con la proiezione del nuovo film di Quentin Dupieux Le Deuxième Acte.

Il film di Dupieux non concorrerà alla vittoria della Palma d'Oro, non facendo parte della selezione ufficiale del concorso; un concorso ricco di titoli di grande interesse, tra cui, giusto per fare due titoli, il Parthenope di Paolo Sorrentino e il Grand Tour di Miguel Gomes, e che quest'anno - cosa non esattamente comune - vede al suo interno anche un film horror.

Si intitola The Substance, vede protagoniste Demi Moore e Margaret Qualley assieme a Dennis Quaid, ed è diretto da Coralie Fargeat (nella foto qui sopra), la regista frances che aveva esordito nel 2017 col notevole Revenge.

Questa la trama di The Substance così come riportata sul sito ufficiale del Festival di Cannes:

Hai mai sognato di essere una versione migliore di te stesso?

Tu, sono migliore da ogni punto di vista.

Dovresti provare questo nuovo prodotto si chiama La Sostanza.

Ha cambiato la mia vita.

Con la Sostanza puoi generare un altro te: più giovane, più bello, più perfetto.

Dovrai solo dividere il tuo tempi: una settimana per l'uno, una settimana per l'altro.

Un equilibrio perfetto di sette giorni ciascuno.

Facile no?

Se rispetti questo equilibrio, cosa mai potrà andare storto?

Al momento non si sa di più su questo film, che siamo molto curiosi di vedere e felici sia stato messo in concorso. D'altronde, come lo stesso Thierry Fremaux, il direttore di Cannes, ha ricordato presentando il programma ufficiale della manifestazione, quando è fatto bene il cinema di genere è il cinema più puro e alto che ci possa essere. In attesa di vedere e raccontarvi The Substance, così come tutti gli altri film più interessanti del Festival di Cannes, che seguiremo giorno dopo giorno sulle pagine di questo sito e sui nostri canali social, ecco la prima, inquietante immagine ufficiale di The Substance. E chissà che questo nuovo film di Coralie Fargeat non possa diventare un nuovo Titane...