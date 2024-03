The Strangers: Chapter 1: il trailer ufficiale dell'horror che segna l'inizio di una nuova trilogia

News Cinema

È in arrivo una nuova trilogia horror che prende le mosse dal film diretto nel 2008 da Bryan Bertino che ha dato nuova linfa al sottogenere dell'home invasion. Ecco il trailer originale di The Strangers: Chapter 1.

Era il 2008. L'anno precedente Michael Haneke aveva diretto il remake americano del suo Funny Games, a dieci anni tondi dall'originale girato in Austria. E un giovane e sconosciuto regista americano di nome Bryan Bertino dirigeva uno dei film destinati a diventare punto di riferimento di tutto il sottogenere dell'horror denominato "home invasion" (quello in cui sconosciuti malintenzionati danno la caccia ai protagonisti in casa loro, per capirci) a venire.

Il film, che vedeva protagonisti Scott Speedman e Liv Tyler, braccati sadicamente da tre assassini mascherati nella loro bella e isolata abitazione, si intitolava The Strangers, e lanciò la carriera di Bertino, che ha poi diretto film assai interessanti come Mockingbird, The Monster e, soprattutto, lo spaventoso The Dark and the Wicked.

The Strangers, oltre a vari epigoni, ebbe un (notevole) sequel diretto da Johannes Roberts, The Strangers: Prey at Night (con una memorabile sequenza sulle note di "Total Eclipse Of The Heart" di Bonnie Tyler.

Ora è in arrivo una nuova trilogia di film che ha inizio con The Strangers: Chapter 1, di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer ufficiale.

Diretto da Renny Harlin, e interpretato da un cast appetibile per i più giovani (ci sono la Madelaine Petsch di Riverdale e il Froy Gutierrez di Cruel Summer e Teen Wolf), il film si propone come un prequel di quello di Bertino, raccontando la storia di una coppia che, rimasta in panne in un piccolo e strano paesino nella provincia profonda statunitense, sono costretti a passare la notte in una casa isolata dove, ovviamente, sono presi di mira, senza motivo apparente, da tre misteriose figure mascherate che giocano con loro come il gatto col topo. Un plot che si replicherà, in luoghi e con attori diversi, anche negli annunciati Chapter 2 e Chapter 3, che verranno sempre diretti dal revivo Harlin.

Questo, intanto, è il primo trailer ufficiale originale di The Strangers: Chapter 1.