The Silent Hour: il trailer del thriller poliziesco di Brand Anderson con Joel KInnaman

News Cinema

Il regista di L'uomo senza sonno, Brad Anderson, torna al cinema con un thriller poliziesco, The Silent Hour, con protagonista Joel Kinnaman. Ecco il trailer.

Joel Kinnaman è un attore solido e capace, e pazienza per l'esperimento non riuscito del reboot di RoboCop. Noi lo apprezziamo moltissimo, così come ci piace Brad Anderson, regista che ha diretto tra gli altri Session 9 e L'uomo senza sonno. Il loro incontro nel film The Silent Hour, un thriller poliziesco che ha al centro il tema della sordità, ci interessa moltissimo. Questo è il trailer originale, intanto vedetelo, poi torneremo a parlarne.

The Silent Hour: trama e cast

In The Silent Hour, Joel Kinnaman è il detective di Boston Frank Shaw, che torna in servizio dopo che un incidente sul lavoro lo ha reso sordo. Gli viene affidato l'incarico di fare da interprete ad Ava Fremont (Sandra Mae Frank), testimone sorda dell'omicidio brutale di una gang, con cui bsp;si trova assediato in un edificio condannato alla demolizione quando i killer cercano di eliminare la donna. Tagliati fuori dal mondo esterno, questi due estranei devono fare affidamento l'uno sull'altra per sconfiggere dei sicari che non sentono arrivare e sperare di salvare la pelle. Nel cast ci sono anche Mekhi Phifer e Mark Strong. The Silent Hour uscirà in America l'11 ottobre.