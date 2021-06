The Shift, il thriller italiano ambientato in Belgio: intervista ad Adamo Dionisi e al regista Alessandro Tonda

News Cinema

Alessandro Tonda presenta la sua opera prima The Shift insieme all'attore Adamo Dionisi, dal 3 giugno 2021 nei cinema.

Era tra i titoli più apprezzati lo scorso autunno della Festa del Cinema di Roma. Il thriller The Shift è una co-produzione italo-belga, nelle sale cinematografiche italiane dal 3 giugno 2021, che racconta la storia di due paramedici a bordo di un ambulanza. Il loro turno sta per finire, ma non possono non rispondere a una chiamata per soccorrere i feriti sul luogo di una strage. Un giovane terrorista si è fatto esplodere nell'atrio di una scuola, ci sono morti e feriti ovunque. I paramedici caricano sull'ambulanza un ragazzo ferito, senza sapere che è il complice dell'attentatore e che ha ancora addosso una bomba inesplosa. Teso e dal ritmo piuttosto sostenuto, il film è ambientato a Bruxelles e nei ruoli principali compaiono Clothilde Hesme, Adam Amara e Adamo Dionisi. Abbiamo incontrato il co-sceneggiatore e regista Alessandro Tonda, qui al suo esordio dopo anni di aiuto regia sulle serie Romanzo criminale, Gomorra e Suburra, insieme all'attore Dionisi. Qui sotto la video intervista.



The Shift: La nostra Intervista ad Adamo Dionisi e Alessandro Tonda - HD