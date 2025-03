The Running Man: Edgar Wright annuncia la fine delle riprese

News Cinema

Sono terminate le riprese dell'attesa seconda trasposizione di Un uomo in fuga, The Running Man di Stephen King. Lo annuncia il regista Edgar Wright su Instagram.

Nel 1987 Paul Michael Glaser (lo Starsky di Starsky e Hutch) diresse L'implacabile, un film con Arnold Schwarzenegger, tratto dal romanzo "The Running Man" ("L'uomo in fuga"), pubblicato nel 1982 da Stephen King con lo pseudonimo di Richard Bachman. L'adattamento era abbastanza libero ma la storia, singolarmente, era ambientata già nel libro nel 2025. E proprio quest'anno un regista che stimiamo molto, Edgar Wright, ha affrontato il romanzo di King per darcene una nuova versione cinematografica, The Running Man. Le riprese, come vedete dal post Instagram qua sotto, si sono appena concluse. Scrive un entusiasta Wright: "Ecco una foto di fine riprese di "The Running Man". Tutto il mio affetto e il mio apprezzamento vanno ai nostri incredibili cast e troupe, che ci hanno lavorato instancabilmente. Non vedo l'ora che vediate quello che abbiamo girato... a presto con molto altro!" (immaginiamo che il primo trailer sia imminente).

The Running Man di Edgar Wright

Nella versione di Edgar Wright di The Running Man, il protagonista Ben Barnes è interpretato da Glen Powell (lo vediamo con lui nella foto) e nel cast ci sono anche Colman Domingo,Josh Brolin, Lee Pace, William H. Macy, Michael Cera e molti altri volti noti. Wright ha anche adattato il libro per la sceneggiatura assieme a Michael Bacall. La storia tratta fedelmente dal romanzo, è ambientata in una America totalitaria nel 2025 (sic) ed è quella di un uomo con una figlia gravemente malata che accetta di partecipare, per vincere un premio in denaro e curarla, ad uno show televisivo che lo vede in fuga da una serie di sicari che cercano di ucciderlo. Wright ha girato il film interamente a Londra.