The Running Man: ecco Glen Powell nel trailer del film di Edgar Wright da L'uomo in fuga di Stephen King!

Edgar Wright riporta al cinema in una nuova versione, The Running Man, il romanzo del 1982 di Stephen King (con lo pseudonimo di Robert Bachman), già oggetto del film L'Implacabile del 1987. Ecco il trailer.

Nel 1982 Stephen King pubblicava il romanzo distopico "The Running Man", "L'uomo in fuga", con lo pseudonimo di Richard Bachman. Cinque anni dopo quel libro diventava un film, L'implacabile, con Arnold Schwarzenegger, e quest'anno arriverà al cinema, per una bizzarra coincidenza o forse volutamente, visto che la storia è ambientata nel 2025, un tempo che all'epoca sembrava remoto (come remoti sembravano i temi trattati...), The Running Man, con il più cinefilo dei registi britannici, Edgar Wright, alla regia, e un cast di tutto rilievo costituito da Glen Powell nel ruolo principale, Josh Brolin, Michael Cera, Colman Domingo, William H. Macy e Lee Pace. La data d'uscita americana è fisata per il 7 novembre, non conosciamo ancora quella italiana. I fan si chiedono da tempo se questa sarà o meno una versione più fedele, a differenza del film con Schwarzenegger, visto che il libro non ha il classico lieto fine. Conoscendo la bravura e la passione di Wright, noi ci aspettiamo il meglio. E finalmente possiamo mostrarvi il trailer di The Running Man.





The Running Man: la premessa della storia

Nel 2025, l'economia del mondo è in frantumi e l'America è diventato uno stato totalitario. Ben Richards non trova lavoro perché è stato messo sulla lista nera e ha bisogno di soldi per le costose cure della figlia, gravemente malata. Mentre la moglie arriva a prostituirsi per guadagnarli, lui decide di rivolgersi alla Game Network, una tv governativa specializzata in giochi molto violenti. Dopo un duro addestramento, l'uomo viene selezionato per partecipare al contest de L'uomo in fuga, il programma più popolare, redditizio e pericoloso della tv. Il concorrente viene dichiarato nemico dello Stato e deve partire con 12 ore di vantaggio sui Cacciatori, una squadra selezionata di sicari della rete, inviati per ucciderlo. Per ogni ora di sopravvivenza guadagnerà 100 dollari e altrettanti per ogni poliziotto o sicario che riesce a uccidere. Se riesce a sopravvivere per 30 giorni porterà a casa il jackpot da 1 miliardo di dollari...