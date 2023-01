The Plane: la minaccia dei pirati in una clip in anteprima esclusiva dell'action con Gerard Butler

News Cinema

Diretto dal francese Jean-François Richet, arriva al cinema il 25 gennaio The Plane, il film in cui Gerard Butler, pilota d'aereo, deve vedersela con i pirati su un'isola delle Filippine. Ecco una clip in anteprima esclusiva dell'action.

Giorni fa Gerard Butler ha rivelato che Robert Downey Jr. gli scrisse una mail dopo aver visto Attacco al potere, dicendo che c'era più bisogno di film del genere. E chi siamo noi per contraddire Iron-Man? Di fatto l'attore scozzese, impostosi nel panorama internazionale con 300 di Zack Snyder, da tempo incarna al meglio l'eroe d'azione che gli spettatori di un certo cinema apprezzano. Adesso Butler sta per tornare al cinema, il 25 gennaio, con un action diverso, The Plane, in cui interpreta un pilota d'aereo costretto a un atterraggio d'emergenza, che con l'aiuto di un improbabile alleato (interpretato da Mike Colter) deve salvare i suoi passeggeri dalla minaccia di un gruppo di ribelli/pirati. A dirigere è il francese "d'esportazione" Jean-François Richet, al suo terzo film americano e noi vediamo una clip in anteprima esclusiva di uno dei momenti clou del film.



The Plane: le regole dell'action e la trama e il trailer italiano del film

Se c'è un genere che non è stato intaccato dalla cosiddetta "cancel culture" e dal "politically correct", questo è sicuramente l'action. I cattivi sono ovunque e appartengono a qualsiasi etnia, ma è praticamente scontato che se sei costretto ad atterrare su un'isola asiatica, ti imbatterai in un gruppo di ribelli o pirati, disposti a tutto pur di guadagnare dalla situazione. Nessuno se ne scandalizza o indigna perché è, appunto, un topos del genere, come lo è l'alleanza tra un "buono" (in questo caso Gerard Butler) e un "cattivo" (il personaggio di Mike Colter), dai polizieschi leggeri come 48 ore ai western (non a caso Richet ha rifatto Distretto 13 le brigate della morte, a sua volta remake carpenteriano e urbano di Un dollaro d'onore). L'abilità del regista sta nel saper giostrare questi temi già noti. Questa la trama di The Plane: