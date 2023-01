The Outwaters: il trailer dell'horror "più spaventoso dell'anno"

News Cinema

Debutterà il 9 febbraio nei cinema statunitensi, per poi diventare successivamente disponibile in streaming su Screambox, quello che siti specializzati d'oltreoceano hanno già definito come il nuovo oggetto horror di culto dei prossimi mesi. Questo trailer di The Outwaters, in effetti, è piuttosto promettente.

Oltre a Skinamarink, di cui oramai dovreste sapere giù tutto e di cui vi abbiamo già mostrato il trailer, c'è un altro film horror indipendente di cui in America si sta facendo un gran parlare, e che è già stato acclamato come "il film dell'orrore più spaventoso dell'anno".

Si intitola The Outwaters, è stato scritto e diretto da Robbie Banfitch, che è anche produttore, nonché protagonista assieme alla moglie Leslie Ann Banfitch e a Angela Basolis, Michelle May e Scott Schamell.

Accolto con entusiasmo da tutti quelli che l'hanno visto nel giro festivaliero di genere statunitense (è passato all'Unnamed Footage Festival e al The Dead of the Night Film Festival, dove ha ricevuto premi, e anche al Panic Fest, il New Jersey Film Festival e il Chattanooga Film Festival, ma anche all'estero all'Irish Film Institute Horrorthon), tanto che ha momento ha un ottimo rating su Rotten Tomatoes, The Outwaters ha fatto anche parlare di sé grazie al fatto che un suo primo trailer è stato mostrato nei cinema prima del chiacchieratissimo Terrifier 2.

La storia - raccontata attraverso lo stile del found footage, che qui pare essere stato radicalmente ridefinito, e si basa sul contenuto di tre memory card rinvenute nel deserto del Mojave - è quella di tre amici che si inoltrano nel deserto per girare un video musicale, guidati da un carismatico regista di LA. Il loro viaggio, come si vede bene anche dal trailer che vi proponiamo qui di seguito, è inizialmente molto tranquillo, sebbene interrotto a volte da suoni sconosciuti, vibrazioni e dal comportamento anomalo di alcuni animali: ma una notte tutto cambia, aprendo le porte a un incubo sanguinoso e in qualche modo psichedelico, un incubo che, secondo alcune fonti, potrebbe avere addirittura un'origine aliena.

Ecco a voi il trailer originale di The Outwaters: