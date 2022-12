Skinamarink: il trailer dell'horror indipendente che "ha fatto impazzire il web"

News Cinema

Costato soli 15mila dollari, presentato a vari festival internazionali (e italiani, come il ToHorror), questo film diretto da Kyle Edward Ball è diventato virale sulla rete dopo essere stato diffuso illegalmente. Debutterà, legalmente, negli USA a gennaio 2023.

L'ultimo fenomeno horror proveniente dagli Stati Uniti si intitola Skinamarink, un film ultra indipendente costato solamente 15.000 dollari e diretto da Kyle Edward Ball, regista canadese che si è fatto conoscere grazie a una web serie intitolata Nightmares. Anche Skinamarink deve la sua popolarità alla rete, ma per motivi diversi: dopo essere stato presentato in prima mondiale al Fantasia International Film Festival, il film, che al momento conta otto recensioni positive su otto su Rotten Tomatoes, ha iniziato a diventare virale online perché ne sono apparse copie pirata che si sono diffuse velocissimamente, grazie a un passaparola estremamente positivo.

Presentato anche al TOHorror Fantastic Film Fest, Skinamarink è basato su un corto del 2020 dello stesso Ball che si intitolava Heck, racconta di due fratellini, Kevin e Kaylee, che si trovano in casa di notte e che si accorgono che i loro genitori sembrano scomparsi, così come le porte e le finestre della loro abitazione. Di fronte a questa strana situazione, i due bambini decidono di starsi vicini e di distrarsi guardando vecchi cartoni animati alla televisione. Ma preso si accorgeranno di qualcosa ancora più strano e inquietante della già assurda situazione in cui si sono ritrovati.

Sul sito del TOHorror, Skinamarink veniva descritto come un "audace esperimento sulla messa in forma, in quadro e in discussione dei topoi del cinema delle case infestate (jumpscares inclusi)", che "ha l’efficacia teorica di un video essay ma, calato in un costante buio granuloso e perturbante in cui le figure si distinguono appena, non dimentica qual è l’aspetto essenziale e primordiale del genere: fa una paura del diavolo. Un Poltergeist dilatato e astratto, costruito per accumulo su un radicale fuori campo".

Qui di seguito trovate il trailer ufficiale di Skinamarink, che negli States debutterà in sala il 13 gennaio 2023 per poi diventare successivamente disponibile in streaming su Shudder.