The Outrun: Saoirse Ronan alcolista in fuga da se stessa nel trailer del film presentato al Sundance e a Berlino

News Cinema

The Outrun, tratto da un libro autobiografico della scozzese Amy Liptrot, è diventato un film presentato al Sundance Film Festival e a Berlino, con protagoniste Saoirse Ronan e Saskia Reeves. Ecco il trailer.

Arriverà nei cinema britannici il 27 settembre Saoirse Ronan. Il film è stato presentato con successo di critica al Sundance Film Festival e al festival di Berlino, ma non ha ancora una distribuzione americana e - a quanto ci risulta - italiana, anche se speriamo di poter vedere questa impegnativa prova dell'attrice candidata all'Oscar. Intanto vi proponiamo il trailer originale prima di raccontarvi di cosa parla il film, diretto da Nina Fingscheidt, e che ha nel cast anche Saskia Reeves.

The Outrun: la trama e i progetti futuri di Saoirse Ronan

The Outrun è incentrato su una ragazza scozzese, Rona, che torna nella sua terra d'origine, le remote isole Orcadi, in cerca di una rinascita e di una cura per i problemi di alcolismo che ha sofferto a Londra. Sul posto, si riconnette col suo passato, coi genitori e con il suggestivo isolamento delle isole in cui è cresciuta. Dopo questo e altri ruoli drammatici, Saoirse Ronan ha rivelato di avere voglia di leggerezza e per questo di essere in cerca di qualcosa di divertente: "Mi piacerebbe molto fare qualcosa di moderno e divertente" - ha dchiarato l'attrice ad Harper's Baazar - "Ma per poter fare bene la commedia ci vuole moltissima abilità e musicalità. Non sono ancora convinta di averle, anche se sono cresciuta, ma mi sento più a mio agio e fiduciosa nel farlo". La aspettiamo dunque prossimamente in una commedia, sicuri che se la caverà benissimo anche con quel genere, cui ambiscono molti attori drammatici.