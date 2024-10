The Order: nel trailer del film di Justin Kurzel Jude Law dà la caccia ai neonazisti di Nicholas Hoult

News Cinema

In concorso al festival di Venezia, arriva adesso il trailer di The Order, il film di Justin Kurzel, su una storia accaduta negli Stati Uniti negli anni Ottanta, con Jude Law e Nicholas Hoult.

Il nuovo film di Justin Kurzel, The Order, presentato in concorso all'ultima Mostra del cinema di Venezia, racconta una tragica storia vera accaduta in America negli anni Ottanta, quando un gruppo di neonazisti iniziò a rapinare banche per autofinanziarsi e portare avanti il progetto di rovesciare il governo federale. Nel film del regista australiano due attori britannici interpretano i protagonisti nemici, la legge e il crimine: Jude Law è l'agente dell'FBI Terry Husk mentre Nicholas Hoult è Bob Mathews, capo del gruppo dei suprematisti bianchi. Questo è il trailer originale di The Order.

The Order: trama e cast

Questa la trama ufficiale del film: "Tratto da una storia vera, The Order segue il personaggio di Law, Terry Husk, mentre indaga su una serie di violente rapine. Scopre che quei crimini fanno parte di un complotto terroristico per rovesciare il governo federale. Mentre la milizia accumula un bottino di guerra di oltre 4 milioni di dollari, Husk dà la caccia al malvagio razzista Bob Mathews per un ultimo sanguinario confronto che entrerà nella storia americana". Del cast del film fanno parte anche Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Alison Oliver e Marc Maron. La storia, adattata per il cinema da Zack Baylin, è tratta da un libro di Kevin Flynn e Gary Gerhardt intitolato "The Silent Brotherhood", ovvero La fratellanza silenziosa.