The One and Only Donald Sutherland: cinque film in streaming per celebrare l'icona del cinema e della TV

Il grande attore canadese compie oggi 88 anni. Rendiamogli il doveroso tributo attraverso "soltanto" alcuni titoli in streaming, visto che troppi suoi capolavori mancano sulle nostre piattaforme...

in dagli anni ‘60 Donald Sutherland ha attraversato il cinema americano e internazionale con un’eleganza e un’ironia uniche, impareggiabili. Lavorando senza soluzione di continuità a produzioni di genere e insieme a film d’autore, l’interprete di origine canadese ha costruito una carriera stracolma di titoli di culto. Avremmo voluto celebrare questo percorso artistico senza precedenti con titoli come M.A.S.H. di Robert Altman, Il Casanova di Federico Fellini, Novecento di Bernardo Bertolucci, Una squillo per l’ispettore Klute di Alan J. Pakula, A Venezia…un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg, La cruna dell’ago di Richard Marquand, ma incredibilmente questi capolavori non sono disponibili sulle piattaforme italiane. Poco importa, i cinque film in streaming selezionati sono comunque di livello altissimo. Come lo è d’altronde stato il contributo che Donald Sutherland, 88 anni oggi, ha regalato alla Settima Arte. Buon compleanno, genio assoluto dell'arte del recitare.

Cinque film in streaming interpretati dal leggendario Donald Sutherland

Quella sporca dozzina

Terrore dallo spazio profondo

Gente comune

Un’arida stagione bianca

Ad Astra

Quella sporca dozzina (1967)

Il primo successo commerciale della carriera di Sutherland è uno dei film di guerra più amati della storia del cinema. Robert Aldrich fa di Quella sporca dozzina un classico che mescola azione, tensione, spettacolo e guizzi comici del buddy-movie. Lee Marvin, John Cassavetes da nomination all’Oscar come non protagonista e molti altri attori di grido partecipano a un film intelligente, montato magnificamente, interpretato con adesione e senso del divertimento. Per Sutherland primo successo personale. Un classico. Disponibile su Google Play, NOW.

Terrore dallo spazio profondo (1978)

Uno dei film di fantascienza più importanti e riusciti di sempre, uno studio psicologico e sociale di incredibile finezza oltre che di totale angoscia. Terrore dallo spazio profondo vede Sutherland primeggiare in un cast portentoso che comprende tra gli altri Leonard Nimoy, Jeff Goldblum e Veronica Cartwright. Philip Kaufman dirige un horror psicologico potente e viscerale, uno schiaffo all’ipocrisia della società dei consumi impossibile da dimenticare. Che capolavoro insuperato rimane ancora oggi questo adattamento! Da rivedere e rivedere con lo stesso amore. Disponibile su Amazon Prime Video.

Gente comune (1980)

Prova drammatica sopraffina per Sutherland, chiamato dal regista esordiente Robert Redford come padre di famiglia in uno dei drammi familiari meglio architettati della storia del cinema contemporaneo. Mary Tyler Moore, Timothy Hutton, Elizabeth McGovern e Judd Hirsch compongono il resto del cast di Gente comune, che trionfa agli Oscar vincendo le statuette per il film, la regia, l’adattamento e l’attore non protagonista (Hutton). Sutherland avrebbe meritato almeno la nomination, una delle tante che invece non gli sono mai state tributate. Incredibile. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Un’arida stagione bianca (1989)

Il dramma di impegno civile diretto da Euzhan Palcy vede Sutherland come protagonista e a supporto due altri nomi di calibro come Susan Sarandon e soprattutto un Marlon Brando da candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista. Un’arida stagione bianca possiede momenti fortemente drammatici, uno stile di regia diretto e una storia a tratti retorica ma sempre coinvolgente. Film di spessore ed emozioni forti, uno dei più interessanti della fine di quel decennio. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Ad Astra (2019)

Chiudiamo con la sentita e potente partecipazione straordinaria al bello sci-fi diretto da James Gray. I duetti con Brad Pitt sono senz’altro la cosa migliore di Ad Astra, opera di elegante stilizzazione visiva, tentativo riuscito e affascinante di fare cinema di genere “alto”. Nel cast anche Tommy Lee Jones, con cui Sutherland era già stato nello spazio ai tempi di Space Cowboys di Clint Eastwood. ma qui proprio non siamo dalle parti della commedia eroica…Film intenso e vibrante, da rivalutare e probabilmente amare maggiormente. Disponibile su Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, Disney +.