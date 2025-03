The Odyssey di Christopher Nolan: Tom Holland, Matt Damon e Zendaya sul set, che scene hanno girato? [FOTO]

News Cinema

Settimana di gustosi avvistamenti su set di The Odyssey di Christopher Nolan: dopo Matt Damon e Zendaya, anche Tom Holland è stato fotografato in armatura durante le riprese del kolossal basato sul poema epico di Omero.

Freniamo gli entusiasmi. Il costume indossato da Tom Holland sul set italiano di The Odyssey di Christopher Nolan purtroppo non conferma ineluttabilmente quale personaggio del poema di Omero interpreterà il giovane attore. Grazie agli scatti trapelati online, tuttavia, possiamo provare a farci un'idea più precisa. La star di Spider-Man è stata immortalata in armatura insieme al collega Ryan Hurst. Le immagini arrivano a poche ore di distanza da quelle di Matt Damon nei panni di un provato Odisseo e di Zendaya in abito lungo.

Holland, si diceva, è stato avvistato su una spiaggia nei pressi di imbarcazione simile ad una triremi, tipica dell'antica Grecia. È molto difficile decifrare quale scena stesse girando e anche quale sarà il suo personaggio. I rumor più gettonati hanno attribuito al 28enne il ruolo di Telemaco, figlio di Odisseo, ma non esiste attualmente alcuna conferma ufficiale.

NEW LOOK AT TOM HOLLAND ON THE SET OF CHRISTOPHER NOLAN’S ‘THE ODYSSEY’! pic.twitter.com/30SyKMJ8oR — best of tom holland (@thollandrchive) March 27, 2025

Sul set del blockbuster, il 25 marzo, è stato fotografato anche Matt Damon, lungo una collina rocciosa. L'attore era a torso nudo, con gli addominali in vista e la barba grigia. Indossava pantaloni color cammello bagnati e la sua schiena era ricoperta di detriti. Nella stessa giornata, Zendaya era lì a sua volta, con i capelli raccolti e una semplice toga color sabbia. La diva, a quanto pare, presterà il volto alla dea Atena.

New Behind the Scenes Photos of Christopher Nolan’s The Odyssey featuring Matt Damon , Zendaya & Nolan Himself. pic.twitter.com/6HUdbo6Zz2 — The Film Nation (@thefilmnation) March 27, 2025

Atena, dea della saggezza, protegge Ulisse durante il suo viaggio verso Itaca. Secondo Comicbook, Zendaya e Damon stavano per girare un momento cruciale dell'Odissea. Ovvero, l'incontro narrato nel Libro 13 del poema, quando Odisseo si risveglia sulle rive della sua patria, ma la dea maschera il paesaggio, in modo che Odisseo non la riconosca. Prima di rivelare la propria identità, Atena gli appare come un giovane pastore e lo informa sulla critica situazione nel suo regno (il suo palazzo è occupato dai proci). Infine, trasforma l'eroe in un vecchio mendicante affinché nessuno lo riconosca mentre pianifica la sua vendetta.

The Odyssey: cast, budget e data di uscita del blockbuster di Christopher Nolan

Il cast stellare di The Odyssey include Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Mia Goth, Elliot Page, John Leguizamo e Benny Safdie. Il film verrà girato utilizzando la nuovissima tecnologia cinematografica IMAX e uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026. Nolan ha dalla sua un budget colossale, che si aggira intorno ai 250 milioni di dollari.

L'antica epopea omerica racconta il lungo viaggio verso casa del re di Itaca, dopo la guerra di Troia. Durante il cammino, Odisseo e il suo equipaggio se la vedranno con la furia degli dei, con mostri spaventosi e ostacoli di varia natura. Secondo le indiscrezioni, Hathaway sarà Penelope, la moglie di Ulisse; Theron interpreterà la maga Circe; Benny Safdie reciterà la parte del re di Micene Agamennone e Lupita Nyong’o di sua moglie Clitemnestra.

Tra i tentativi di adattare L'Odissea su grande e piccolo schermo, ricordiamo il film Ulisse (1954), con Kirk Douglas, Silvana Mangano e Anthony Quinn, la miniserie The Odyssey (1997), con Armand Assante e Greta Scacchi, e il recente Itaca - Il Ritorno (2024), con Ralph Fiennes e Juliette Binoche. Come adatterà Nolan una materia così diversa dalle storie che ha narrato sino ad ora? Le premesse sembrano grandiose e siamo tutti occhi e orecchie per carpire i prossimi dettagli.