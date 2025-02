The Odyssey, Christopher Nolan ricostruisce Polifemo a grandezza naturale (o quasi)

News Cinema

Secondo uno scoop, Christopher Nolan, fedele a limitare se non annullare il ricorso al digitale, starebbe ricreando un Polifemo gigante per le riprese di The Odyssey. E noi ci sentiamo in obbligo di citare Mario Bava nella foto legata a questo pezzo.

Quando si parla del cinema tangibile, anti-digitale, il nome di Christopher Nolan viene sempre più spesso alla mente: non che il grande regista angloamericano non abbia fatto in passato uso della CGI (anzi), ma ormai votato all'uso della pellicola a oltranza, specialmente dopo Oppenheimer mira a un'immagine da costruire sul posto, con i "practical effects", riducendo la postproduzione digitale. L'apice potrebbe arrivare con il suo The Odyssey in arrivo nel luglio 2026 per la Universal: dobbiamo aspettarci un Polifemo... a grandezza naturale? Leggi anche L'Odissea di Christopher Nolan si girerà a Favignana

Christopher Nolan e il Polifemo gigantesco sul set di The Odyssey

La notizia va confermata, ma secondo l'affidabile account di fan di Christopher Nolan (Christopher Nolan Art & Updates), The Odyssey prevederà un incontro con Polifemo molto... concreto. Il regista sta infatti collocando nella Caverna di Nestore sulla spiaggia di Voidokilia, in Grecia, un pupazzo meccanico dal volume di 6x6 metri, in tempo per le riprese di quelle sequenze del viaggio di Ulisse, incontro reso celebre dal proverbiale "Io mi chiamo Nessuno". A quanto sembra si girerà in loco dal 13 al 20 marzo, e la costruzione è stata realizzata per un minimo impatto sul sito, con materiali speciali, oltre a essere interamente riciclabile e costuita di sezioni trasportabili, onde assicurarne la completa rimozione. In questi giorni sono iniziate le pulizie e la chiusura provvisoria dell'area.

Il film, che sarà nelle sale nel luglio 2026 per la Universal, è un adattamento dell'Odissea di Omero, scritto da Nolan di suo pugno e com'è prassi girato in IMAX, formato gigante al quale l'autore si è votato da anni. Nel cast ci saranno Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Elliot Page, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie, Bill Irwin, Himesh Patel, Will Yun Lee e Jesse Garcia. In questo periodo il poema omerico è stato anche alla base di Itaca - Il ritorno di Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes.

Ricordiamo che nell'immaginario collettivo, dove sono passati diversi adattamenti audiovisivi del poema epico, sono rimaste altre versioni di Polifemo: in alto vedete la scena dallo sceneggiato Rai del 1968, diretta nello specifico da Mario Bava, in un progetto comunque firmato da Franco Rossi e Piero Schivazappa. Qui in basso vedete l'analoga scena dall'Ulisse di Mario Camerini con Kirk Douglas, grande produzione De Laurentiis del 1954.