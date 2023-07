The Nun II: Il terrificante trailer italiano del nuovo capitolo del "The Conjuring Universe"

News Cinema

Suor Irene e Valak sono pronte a scontrarsi di nuovo in The Nun II, al cinema dall'8 settembre. Ecco dunque il trailer italiano ufficiale, in cui spiccano Taissa Farmiga e Bonnie Aarons.

A circa due mesi dall'uscita in sala, The Nun II è pronto a mostrarsi nel primo, terrificante trailer - disponibile anche in italiano. Sequel dello spin-off del "The Conjuring Universe", l'horror sancirà la definitiva resa dei conti fra Suor Irene (Taissa Farmiga) e Valak, la "suora demoniaca" (Bonnie Aarons).

The Nun II - Il trailer mostra il ritorno di Valak

Con nessun ulteriore sequel attualmente all'orizzonte, The Nun II si prepara quindi a concludere quanto accaduto nel primo capitolo. Il trailer mostra infatti le alunne di una scuola che si trovano improvvisamente ad avere a che fare con un'oscura presenza, che sta cercando di riacquistare il potere perduto. Ad affrontare il demone sarà quindi, ancora una volta, Suor Irene, come si evince dalla sinossi ufficiale - che ricorda anche lo straordinario successo ottenuto dal primo episodio:

1956 - Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del film campione d'incassi segue le vicende di Suor Irene, quando viene a trovarsi nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca.

L'azione si sposta dunque dalla Romania in Francia, dove Maurice - caro amico di Suor Irene - si è trasferito per provare ad andare avanti. Come ricordato anche dal regista, Michael Caves, il ragazzo è diventato, però, il "nuovo" ospite di Valak, pronta a seminare di nuovo morte e distruzione:

Maurice si è trasferito in Francia e lavora come tuttofare in un collegio. Ha un piccolo flirt con uno degli insegnanti e sta iniziando a maturare. Ma sappiamo dal primo film che c'è qualcosa di terribile dentro di lui, che Valak si è impossessata di lui cercando una via di fuga. Questi eventi porteranno quindi Irene in rotta di collisione con il suo vecchio amico.

Ad affiancare Suor Irene nella sua lotta contro il male troviamo Storm Reid - star delle serie Euphoria e The Last Of Us - nei panni di una novizia che sta cercando di capire se prendere i voti o se ritirarsi dalla vita religiosa. Come accennato, Taissa Farmiga - sorella della più famosa Vera, star della saga principale del "The Conjuring Universe" - torna a vestire i panni di Suor Irene, mentre Bonnie Aarons e Jonas Bloquet prestano nuovamente corpo e voce a Valak e Maurice. Completa poi il cast Anna Popplewell. Prodotto dalla Safran Company di Peter Safran e dalla Atomic Monster di James Wan, The Nun II sarà al cinema dall'8 settembre. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.