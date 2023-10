News Cinema

The New Toy: in anteprima esclusiva il trailer italiano della commedia con Daniel Auteuil e Jamel Debbouze

di Mauro Donzelli 05 ottobre 2023 2

Prevista come proiezione speciale di Alice nella città, la commedia francese The New Toy arriverà nelle sale per Europictures dal 1 novembre. Ecco in anteprima esclusiva il trailer italiano ufficiale del film con Daniel Auteuil e Jamel Debbouze.